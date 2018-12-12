Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye hüzünlü uğurlama (5)

ŞEHİT, MEMLEKETİNDE

Şehit Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin cenazesi, Adana Havalimanı\'ndan konvoy eşliğinde memleketi Mersin\'e getirildi. Şehit Verdi için Muğdat Camii\'nde yapılan törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Mersin Valisi Ali İhsan Su, farklı kentlerden il emniyet müdürleri, çok sayıda polis, askeri erkan, vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı. Törende şehidin eşi Leyla, kızı İrem Almira, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Tören öncesi konuşan şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, \"Biz bu teşkilata başımızı koyup girdik. Ölüm de bizim için ama delikanlıca. Kahpece değil\" dedi.

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ- Eser PAZARBAŞI/MERSİN, (DHA)

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