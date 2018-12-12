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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye hüzünlü uğurlama (3)

ADANA'YA GETİRİLDİ Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi Adana Havalimanı'na getirildi

12 Aralık 2018 16:09

ADANA\'YA GETİRİLDİ
Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin cenazesi Adana Havalimanı\'na getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve şehidin yakınlarını, kent protokolü ve çok sayıda polis tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından, uçaktan alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidi karşılamaya gelenlerle birlikte cenazenin getirildiği THY\'nin tarifeli uçağından inen yolcular da gözyaşlarını tutamadı. 
Şehit İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin cenazesi daha sonra toprağa verileceği Mersin\'e götürüldü. Verdi, Mersin merkezdeki Muğdat Camii\'nde düzenlenecek uğurlama töreninin ardından Akbelen Şehitliği\'ne defnedilecek.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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