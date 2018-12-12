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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye hüzünlü uğurlama (2)

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye hüzünlü uğurlama (2) ADANA'YA GETİRİLDİ Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi Adana Havalimanı'na getirildi

12 Aralık 2018 16:09

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'ye hüzünlü uğurlama (2)
ADANA\'YA GETİRİLDİ

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin cenazesi Adana Havalimanı\'na getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve şehidin yakınlarını, kent protokolü ve çok sayıda polis tarafından karşılandı. Şehidin Türk Bayrağı\'na sarılı tabutu tören mangası tarafından, uçaktan alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidi karşılamaya gelenlerle birlikte cenazenin getirildiği THY\'nin tarifeli uçağından inen yolcularda gözyaşlarını tutamadı. Şehit İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin cenazesi daha sonra toprağa verileceği Mersin\'e götürüldü. Verdi, Mersin merkezdeki Muğdat Camii\'nde düzenlenecek uğurlama töreninin ardından Akbelen Şehitliği\'ne defnedilecek.

Görüntü Dökümü
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-Törenden görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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