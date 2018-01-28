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Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Uzun'un adı bombanın üzerine yazıldı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, 2012’de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un (34) adı, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan sava

28 Ocak 2018 17:17

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- TUNCELİ\'nin Ovacık ilçesinde, 2012’de PKK\'lı teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun\'un (34) adı, Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan savaş uçağına yerleştirilen bombanın üzerine yazıldı.
Tunceli\'nin Ovacık ilçesinde 19 Eylül 2012 tarihinde oturduğu lojmanın girişinde PKK\'lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit olan Başsavcısı Murat Uzun\'un adı, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan bir savaş uçağına yerleştirilen bombanın üzerine yazıldı. ‘Şehit Savcı Murat Uzun Zeytin Dalı selam olsun’ yazılı bombanın fotoğrafını Samsunlu olan Uzun’un kentte yaşayan hemşire eşi Cihan Uzun, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı. Cihan Uzun fotoğrafı ‘Selam ve dua ile’ notu ile paylaştı.

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