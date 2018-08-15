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Şehit çocuklarına okul kıyafeti ücretsiz

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'daki bir konfeksiyon mağazasında okul kıyafeti alışverişi yapan şehit ailelerinin çocuklarından, para alınmıyor

15 Ağustos 2018 14:20

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'daki bir konfeksiyon mağazasında okul kıyafeti alışverişi yapan şehit ailelerinin çocuklarından, para alınmıyor.
Menteşe ilçesinin tarihi Arasta Çarşısı\'nda faaliyet gösteren bir konfeksiyon mağazası, eğitim-öğretim dönemi öncesi okul kıyafetleri satışına başladı. 1939 yılından bu yana 79 yıldır faaliyetini sürdüren mağazanın müdürü Turcan Pektaş, şehit ailelerine okul kıyafetlerinin ücretsiz verildiğini söyledi. Pektaş, \"Firma olarak vatan savunmasında canlarını hiçe sayarak şehit düşenlerin ailelerine sahip çıkmak, katkı koymak adına bu tür bir uygulama başlattık. Yaşam koşulları ortada. Dileyen şehit aileleri firmamıza gelerek bu uygulamadan yararlanabilirler\" dedi.
OKUL KIYAFETİ SEÇERKEN DİKKATLİ OLUNMALI
17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak 2018- 2019 eğitim-öğretim dönemi öncesi velilere okul kıyafeti seçimi konusunda uyarılarda bulunan Turcan Pektaş, çocukların hastalıklardan korunması için teri çeken yün ve pamuk ağırlıklı giysilerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Polyester, naylon, akrilik gibi ipliklerle dokunmuş kumaşların, teri iyi çekmediği için gribal enfeksiyonlara zemin hazırlayacağını belirten Pektaş, \"Kıyafet seçiminde öğrenciler, terlediklerinde terlerini çekebilecek nitelikteki kumaşlardan üretilmiş ürünler giymeli. Okul üniformaları sadece renk ayrımlarıyla belirlenmemeli, kumaş nitelikleri de göz önünde bulundurulmalıdır\" diye konuştu.

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