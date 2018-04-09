Şehit çocukları hayallerine kavuştu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Valisi Seddar Yavuz\'un öncülüğünde hayata geçen \'Hayallerime Ortak Ol\' projesi kapsamında, Şehit Polis Yalçın Yamaner’in kızları Begüm Erva ile Betül Esma, bir televizyon dizisinde rol alan oyuncularla buluştu.

Vali Seddar Yavuz, şehit çocukları ve yetim çocuklar için hayata geçirilen \'Hayallerime Ortak Ol\' projesi kapsamında, 16 Ocak 2016\'da Siirt\'te hücre evlerine düzenlenen operasyonda şehit olan Özel Harekât Polis Memuru Yalçın Yamaner’in çocukları Begüm Erva ile Betül Esma’ya mektup yazıp, hayallerini sordu. İki kardeş, Vali Yavuz\'a yazdıkları mektupta, televizyon dizisi \'Söz\'de rol alan oyuncular ile tanışmak istediklerini söyledi. Vali Yavuz, dizinin çekimlerinin gerçekleştiği İstanbul\'un Şile ilçesindeki sette, şehit çocukları Begüm Erva ile Betül Esma Yamaner’i dizinin oyuncuları ile buluşturdu.

Mutlulukları gözlerinden okunan ile Betül Esma Yamaner, \"Bugün hayalimiz gerçek oldu. Çok sevinçliyiz. Dizi oyuncuları ile tanışmak istemiştik. Bunun hayalini kurduğumuz sırada Valimiz Sayın Seddar Yavuz’un bizlere göndermiş olduğu mektubu aldık. Mektupta bizlere hayallerimizi, arzu ve isteklerimizi soran Sayın Valimize biz de dizinin setine gitmek ve oyuncularla tanışmak istediğimizi bildirdik. Bizi kırmayarak, hemen hayalimizi gerçekleştiren ve annem Hacer Yamaner ile birlikte bizleri dizinin İstanbul Şile’de çekimlerinin yapıldığı setine gönderen Valimiz Sayın Seddar Yavuz’a çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

VALİ\'YE TEŞEKKÜR ETTİLER

Şehit Yalçın Yamaner’in eşi Hacer Yamaner de çok duygulandığnı belirterek, \"Kızlarımın hayali bugün gerçekleşti. Dizi yayınlanmaya başladığı andan itibaren Betül Esma ile Begüm Erva, dizi setine gitmek, oyuncularla tanışmak istemiş ve hep bunun hayalini kurmuşlardı. Sayın Valimizin mektubu, kızlarımı hayaline kavuşturdu. Bizleri yalnız bırakmayan ve destek olan Valimiz Sayın Seddar Yavuz’a kızlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum\" diye konuştu.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Dizi oyuncuları Tolga Sarıtaş, Eren Vurdem, Doğukan Polat, Görkem Sevindik, Nihat Altınkaya, Aybüke Pusat, Aytaç Şaşmaz ve Güler Korkmaz Betül Esma ile Begüm Erva ile yakından ilgilenerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

\'İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ\'

Şehit çocuklarının hayalini yerine getiren Vali Seddar Yavuz ise çalışmalarının devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

\"Vatanımız için bedel ödeyen şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet ve onlar bizim baş tacımız. Şehidimiz Özel Harekât Polis Memuru Yalçın Yamaner’in çocukları Betül Esma ile Begüm Erva, \'Hayallerime Ortak Ol\' projesi kapsamında bana yazdıkları mektupta, en büyük isteklerinin dizi oyuncuları ile tanışmak olduğunu belirtmişlerdi. Çocuklarımızın bu hayalini gerçekleştirmekten çok mutlu olduğumu özellikle belirtmek isterim. Onların sevinci ve mutluluğu bizlerin de sevinci ve mutluluğudur. Ordu’da şehit çocuklarımızın ve yetimlerimizin istek ve hayallerini yerine getirmeye devam edeceğiz.\"



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