Kılıçdaroğlu'na polis üniformasıyla saldıran kişi, uyuşturucu ve adam yaralamaktan sabıkalıymış!

İstanbul Vezneciler’deki bombalı saldırıda şehit olan polislerin törenine polis üniformasıyla katılan, adam yaralamak ve uyuşturucudan sabıkalı Tunç Ezer’in, Başbakan Binali Yıldırım’a sarılması, ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı girişiminde bulunması ve çelengini parçalaması güvenlik zafiyetini bir kez daha gündeme getirdi. Ankara'daki şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun yumurtalı saldırıya uğramasının ardından CHP liderine bir saldırı girişimi de İstanbul'da olması ve Facebook’ta çok sayıda tabancalı fotoğraf paylaşan saldırgan Tunç Ezer’in Başbakanlık korumalarını nasıl aştığı da merak konusu oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Vezneciler'de düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polislerden Kadir Cihan Karagözlü ve Gökhan Topçu için önceki gün Fatih Camisi’ndeki törende, protokol bölümüne girip başbakana sarılan, çıkışta Kılıçdaraoğlu’na saldırmaya teşebbüs eden, çelengini parçalayan Tunç Ezer’in, güvenlik önlemlerini nasıl aştığı sır olarak kaldı.

Dosyası kabarık

Uyuşturucu ve adam yaralamaktan sabıkalı, oto yıkamacısı Tunç Ezer’in, çevik kuvvet tişörtüyle ve şapkasıyla girdiği cami avlusunda, protokol ve şehit yakınlarının bulunduğu bölüme nasıl geçtiği, Başbakanlık korumalarını nasıl atlattığı konusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama yapılmadı. Başbakan’ın yanına yaklaşmasına, sarılmasına ve ağlamasına rağmen hiçbir müdahalede bulunulmayan Ezer’in Facebook’ta paylaştığı tabancalı fotoğrafları, camide yaşanan riskin boyutlarını ortaya serdi.

Provokatöre gözaltı

Cami çıkışında Kılıçdaroğlu’na saldırmaya kalkan Tunç Ezer, kendisine müdahale eden polislere önce şehidin bir yakını olduğunu söyledi. Sonra da “Mahalleden arkadaşıyım” dedi.

Tunç Ezer ile onu olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan polisler arasında şu diyaloglar yaşandı:

Çevik Kuvvet Amiri: Bir saniye. Bir sakin ol diyorum.

Tunç Ezer: Allah’ım yarabbim ya.

Çevik Kuvvet Amiri: Bir sakin ol.

Bir sivil: Ben ağabeyiyim. Ben de.

Sivil polis müdürü: Dur dur dur dur. Şu kimliğini bir alalım.

Ağabeyi olduğunu söyleyen kişi: Şehit yakınıyım. Bu kardeşim benim.

Tunç Ezer: Zeki amcam nerede? Polis Müdürü kimliği arka cebinden almaya çalışıyor.

Tunç Ezer: Hayırdır?

Polis Müdürü: Polisim. Kimliğini vermek zorundasın.

Tunç Ezer: Hırsız mısın sen?

Polis Müdürü: Evet. Ver kimliğini.

Bu sırada polisler Tunç Ezer’i yaka paça götürüyor. Ağabeyi olduğunu söyleyen kişi, “Biz şehit abisiyiz ya. Ne yapıyorsunuz” diye bağırıyor. Bir polis müdürü, “Biz değil miyiz lan” diye itekliyor.

Polis Müdürü: 3 tane çevik çağırın. Alın şunu. Bu araba kimin?

Tunç Ezer dirense de polis arabasına bindirilerek karakola götürüldü.

Tunç Ezer kimdir?

Polisteki bilgilere göre Tunç Ezer, İstanbul Bakırköy doğumlu. 29 yaşında, eşinden boşanmış. ‘Mala zarar verme’ suçlamasıyla sorgulandı. İfadesinde şunları söyledi: “Şehit Kadir Cihan Karagözlü’nün arkadaşıyım. Tabutun başında beklerken arka tarafta bir hareketlilik, bağırış oldu. Geri dönüp baktığımda çelengi yerde gördüm. Daha fazla olay büyümesin diye çelengi alıp dışarı çıkarmak istedim. Çelengi götürürken beni çelenge zarar verdiğimi düşünüp gözaltına aldılar. Benim kötü bir niyetim yoktu.” Uyuşturucu bulundurmak, adam yaralamak ve güveni kötüye kullanmaktan kaydı olan Ezer’e, çevik kuvvet üniforması giymekten suçlama yöneltilmedi. Türk Ceza Kanunu’nun 264’üncü Maddesi 1’inci bendine göre polis üniforması giymenin cezası bir yıla kadar hapis.

Dayıda çifte tabanca

Vezneciler’deki bombalı saldırıda şehit olan polis Gökhan Topçu’nun dayısı İrfan Cengiz (38), Fatih Camisi’ndeki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Başbakan ve İçişleri Bakanı’nın yanında mermi atınca gözaltına alınmıştı. Büyükçekmece’de kendi ismini taşıyan firması bulunan ve müteahhitlik yapan İrfan Cengiz, Trabzon Sürmeneli. 2009 yerel seçimlerinde AKP’den Büyükçekmece İlçe Meclis Üyesi adayı oldu. O dönem AKP’nin belediye başkan adayı İlker Gürbüz’le seçim çalışmalarına katıldı. Gürbüz 2010’da AKP Büyükçekmece İlçe Başkanı olunca, yakın arkadaşı İrfan Cengiz’i de İlçe Yönetim Kurulu Üyesi yaptı. Siyasetçilerle tanıştı. Sosyal medyada çifte tabancasıyla ve AKP yöneticileriyle çektirdiği hatıra fotoğraflarının yanında sert mesajlar, hatta zaman zaman küfürler de paylaştı.

Bülent Turan: Mermi doğal tepki

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, şehit cenazesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırıyı "doğal tepki" olarak değerlendirdi. Turan, “Bir şehit yakını, kardeşinin, yeğeninin öldürülmesinden yola çıkarak, elindeki kurşunu "Bu kurşunla öldürüldü benim kardeşim" deyip bir acısını paylaştı. Herkesin tepki gösterme yolu, yöntemi farklı olabilir. Bu şehit dayısının, kendi yeğeninin öldürülmesinden, şehit edilmesinden yola çıkarak bir doğal tepkisidir, refleksidir” dedi.