Şehit cenazesinde gülen AKP'li vekil: Özür dileyecek bir durum yok

Kastamonu’da katıldığı şehit cenazesinde MHP Kastamonu İl Başkanı İbrahim Maşalacı’yla gülerken çekildiği görüntülerin tepki toplamasının ardından açıklamada bulunan AKP Kastamonu Milletvekili Murat Demir, "Özür dileyecek bir durum olduğunu asla düşünmüyorum" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Afrin saldırısında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in cenazesinde çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem haline getirdiği iddiasıyla CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ı hedef alan AKP’li vekil, “Hiç farkında olmadığımız anda bu kare fotoğraflanmış ve art niyetli fitneci CHP Milletvekili Barış Yarkadas’a servis edilmiş. Bunu fırsat bilen CHP'liler kendilerine siyasi malzeme yaparak sosyal ortamda bizleri karalama yöntemine gitmişler” dedi.

“Özür dileyecek bir durum olduğunu asla düşünmüyorum.” diyen Demir, fotoğrafını paylaşanları “ahlaksız ve edepsiz” ithamında bulundu.