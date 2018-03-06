T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit cenazesinde gülen AKP'li vekil: Özür dileyecek bir durum yok

Demir, fotoğrafını paylaşanlara "ahlaksız ve edepsiz" dedi

06 Mart 2018 12:39

Kastamonu’da katıldığı şehit cenazesinde MHP Kastamonu İl Başkanı İbrahim Maşalacı’yla gülerken çekildiği görüntülerin tepki toplamasının ardından açıklamada bulunan AKP Kastamonu Milletvekili Murat Demir, "Özür dileyecek bir durum olduğunu asla düşünmüyorum" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Afrin saldırısında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in cenazesinde çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem haline getirdiği iddiasıyla CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ı hedef alan AKP’li vekil, “Hiç farkında olmadığımız anda bu kare fotoğraflanmış ve art niyetli fitneci CHP Milletvekili Barış Yarkadas’a servis edilmiş. Bunu fırsat bilen CHP'liler kendilerine siyasi malzeme yaparak sosyal ortamda bizleri karalama yöntemine gitmişler” dedi.

“Özür dileyecek bir durum olduğunu asla düşünmüyorum.” diyen Demir, fotoğrafını paylaşanları “ahlaksız ve edepsiz” ithamında bulundu.

ETİKETLER

İbrahim MaşalacıMurat DemirArif Demirelşehitcenazegüldüözür dileyecek bir durum y

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24