Şehit Boşnak son yolculuğuna uğurlandı

T24 - 21 Haziran'da Halkalı'da askeri personel taşıyan sivil otobüse düzenlenen saldırıda ağır yaralanan, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından 26 Haziran akşamı şehit olan Jandarma Astsubay Mehmet Boşnak'ın cenazesi Samsun'da toprağa verildi.



İstanbul'un Halkalı semtinde askeri personel taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan 37 yaşındaki Jandarma Astsubay Mehmet Boşnak'ın cenazesi Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.



Cenazesi dün (27 Haziran 2010) Samsun'a getirildikten sonra toprağa verilmek üzere Bafra ilçesine götürülen şehit Boşnak için tören düzenlendi.



Şehidin gece Bafra Nafiz Kurt Devlet Hastanesi'ne konulan cenazesi buradan alındıktan sonra ailesinin yaşadığı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.



Cenaze burada bir süre bekletilirken şehidin eşi Emel, annesi Hatun, babası Selim ile diğer yakınlarını cenazeye katılanlar teskin etmeye çalıştı.



Şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit uzman çavuşun 12 yaşındaki oğlu Berkay ile 10 yaşındaki kızı Begüm de babalarını son yolculuğuna uğurladı.



Burada alınan cenaze Site Cami'ne götürüldü. Camiye girişte ise bazı vatandaşlar tepkilerini alkış tutarak gösterdi. Kılınan öğle namazının ardından cenaze top arabasına konularak ilçe girişindeki şehitliğe götürüldü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Boşnak'ın cenazesi burada toprağa verildi.



Törene ayrıca Vali Hüseyin Aksoy, bazı AKP milletvekilleri, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkanı Korgeneral Fikret Demirtaş ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ömer Bayraklı ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı.



21 Haziran sabahı saat 07:15'te Halkalı'da, askeri personel taşıyan sivil otobüse düzenlenen bombalı saldırıda jandarma astsubaylar Duran Bayram ve Bekir Çelik ile uzman çavuşlar Uğur Ekiz ve Çağlar Bölük şehit olmuş, 17 yaşındaki askeri personel kızı Buse Sarıyağ da hayatını kaybetmişti.





