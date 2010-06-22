Şehit Bölük, AKP'li Çerçi'nin kuzeni çıktı

T24 - İstanbul Halkalı’daki bombalı saldırıda şehit düşen 28 yaşındaki jandarma uzman çavuş Mehmet Çağlar Bölük’ün İzmir’in Tire İlçesi’ne bağlı Doyranlı Köyü’ndeki baba ocağına ateş düştü. Oğlunun şehit olduğunu televizyon haberlerinden öğrenen anne 48 yaşındaki Kezban Bölük sinir krizi geçirirken; 52 yaşındaki baba Salih Bölük, “Bu terörün bitirilmesini istiyorum. Başka ailelere ateş düşmesin” dedi. Şehit uzman çavuşun öğretmen eşi Muşlu 23 yaşındaki Elif Bölük’ün, Doğu ve Güneydoğu’daki kız çocuklarına destek amacıyla başlatılan Kardelen kamyanyası sayesinde okulunu bitirdiği, geçen yıl da bu kampanyanın reklam filmlerinde rol aldığı belirtildi. Bu arada Şehit Mehmet Çağlar Bölük’ün, AKParti Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi’nin dayısının oğlu olduğu öğrenildi.



İstanbul Halkalı’daki bombalı saldırıda şehit düşen jandarma uzman çavuş Mehmet Çağlar Bölük’ün Tire’nin Doyranlı Köyü’ndeki ailesi acı haberi televizyondan öğrendi. Sabah televizyonda saldırıyla ilgili haberleri izleyen anne Kezban Bölük, oğlunun şehit olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.



Anne Kezban Bölük’ün feryatlarına koşan baba Salih Bölük ile oğlu 22 yaşındaki Sinan Bölük, acı haberi alınca beyinlerinden vurulmuşa döndü. Fenalaşan aile fertleri için 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istenirken, köylüler de eve akın etti. Doyranlı’ya gelen Tire Garnizon ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Demir ile İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Vural Erol, acı habere inanmak istemeyen şehit ailesini teskin etmeye çalıştı. Şehit evi Türk bayraklarıyla donatılırken, gözyaşları sel oldu.





'Bayrak bekçilerini vuruyorular'





DHA'nın haberine göre anne Kezban Bölük’ün köylü kadınların arasında, “Mehmedim öldü” diye yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı. Anne Kezban Bölük, “Oğlumla daha dün akşam telefonda konuşmuştuk. Bize, 10 güne kadar geleceğini ve hasret gidereceğini söylemişti. Torunum Eylül doğduğu zaman İstanbul'a yanına gitmiştim. Televizyondan görüntüleri seyrettiğimde oraları daha önce gördüğüm için beynimden vurulmuşa döndüm” dedi.



Oğlunun, Mardin dağlarında yıllarca görev yaptıktan sonra, İstanbul'da şehit olmasını kendisine yediremediğini belirten Kezban Bölük, “Bugüne kadar hiçbir acı sözünü duymadım. Bizi hiç kırmadı. Ne yazık ki bayrak bekçilerini artık bayrağımızın dibinde vuruyorlar. Bana bayrağa sarılı tabutta mı gelecektin yavrum” diye gözyaşı döktü.



İstanbul’da askerliğini yapan ve yeni dönen şehidin kardeşi Sinan Bölük’ün de İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Vural Erol’a sarılıp hıçkıra hıçkıra ağlaması yürek burktu.





'Bu terör bitirilsin'





Haberi ilk aldığında kendini yerden yere atan ve sonrasında metanetli görünmeye çalışan şehit babası Salih Bölük ise bir ara oğlunun acısına dayanamayıp ellerini tuttuğu Albay Erol’un omzuna başını koyarak gözyaşı döktü. Birkaç hafta sonra torunu Eylül ile hasret gidermenin hayalini kurarken, böylesine büyük bir acıyla karşılaştıklarını söyleyen baba Salih Bölük, “Acım çok büyük. Oğlum Kastamonu’da, ardından Mardin’de görev yaptıktan sonra geçen yıl da İstanbul’a tayine çıkmıştı. Mardin’de burnu bile kanamamıştı ama İstanbul’da teröre kurban gitti. Ama ben kendi kendime telkinde bulunuyorum. Dik duracağım. Kimseyi sevindirmemek için acımı içime gömeceğim. Bu terörün bitirilmesini istiyorum. Bunu Başbakan’dan, Genelkurmay Başkanı’ndan istiyorum. Başka ailelere ateş düşmesin” diye konuştu.





CHP’li vekile dert yandı





Konuşması sırasında çalan telefonunu açan Salih Bölük, gelini Elif Bölük’ü teselli etmeye çalıştı. Gelinine metanetli olmasını söyleyen Bölük, telefonu kapatınca gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra yeniden telefonu çalan acılı baba Bölük, karşısındaki CHP İzmir Milletvekili Kemal Anadol’a, “Bu acıyı durdurun artık. Daha dün Aydın’da şehit vardı. Onları izlerken benim de başıma geldi. Sizi de cenaze merasimine bekleriz” dedi.





Kardelen soldu





Bu arada, hain saldırı yürek burkan bir dramı da ortaya çıkardı. Şehit uzman çavuşun 4 yıllık eşi öğretmen Muşlu Elif Bölük’ün, bir GSM firmasınca Doğu ve Güneydoğu’daki kız çocuklarına destek amacıyla başlatılan Kardelen kamyanyası sayesinde okulunu bitirdiği, geçen yıl da bu kampanyanın reklam filmlerinde rol aldığı belirtildi.



Elif Bölük’ün aldığı burslarla üniversitenin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olduğu, ancak atamasının yapılmaması üzerine bir türlü göreve başlayamadığı belirtildi. Bir süre eşinin görev yaptığı Mardin’de ilköğretim okulunda ücretli öğretmenlik yapan Elif Bölük’ün, atama beklediği ifade edildi.





Şehit Bölük, AKP'li milletvekilinin yeğeni çıktı





Öte yandan 2002 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli jandarma uzman çavuş Mehmet Çağlar Bölük’ün uzun yıllar Mardin’in Yeşilli İlçesi’nde görev yaptıktan sonra istihbarat uzmanı olarak tayininin İstanbul’a çıktığı öğrenildi.



Şehit Bölük’ün cenazesi yarın Tire İmam Hatip Camii’ndeki öğle namazının ardından, 20 kilometre uzaklıktaki doğduğu Doyranlı Köyü’nde askeri törenle toprağa verilecek.



İstanbul Halkalı’daki patlamada yaşamını yitiren jandarma uzman çavuş Mehmet Çağlar Bölük’ün, AKP Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi’nin dayısının oğlu olduğu ortaya çıktı.



Milletvekili Mehmet Çerçi'nin, yeğeni uzman çavuş Mehmet Çağlar Bölük'ün cenazesine katılmak için İzmir’e geleceği belirtildi.





