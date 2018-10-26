Şehit babasının adını taşıyan özel harekat aracıyla gezip, anons yaptı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazasında şehit olan özel hareket polisi Mucip Eser\'in kızı Meryem Su Eser\'e (11) sürpriz yaptı. Ekipler, babasının adını taşıyan özel hareket aracıyla gezdirdikleri şehit kızına, telsizden de anons yaptırdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevliyken, Kars\'a atanan Afyonkarahisarlı polis memuru Mucip Eser, görev yerine giderken, 2 Temmuz 2009 tarihinde Sivas- Erzurum yolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nce şehit polisin adı, kullanılan görev aracına verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar\'a yerleşen Mucip Eser\'in eşi ev kadını Sultan Eser (37) ve kızı 5\'inci sınıf öğrencisi Meryem Su\'yu evlerinde ziyaret etti. Meryem Su ve annesi, daha sonra polis aracıyla evlerinden alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Anne- kız, Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevli polislerce karşılandı.

BABASININ ADINI TAŞIYAN ARACA BİNDİ

Şube Müdürlüğü\'nde bir süre misafir edilen Sultan Eser ile kızı, daha sonra şehit polisin adının verildiği özel harekat aracına bindirildi. Araçta, babasının silah arkadaşlarıyla sohbet eden Meryem Su, büyük mutluluk yaşadı. Meryem Su, daha sonra araçta polislerle fotoğraf çektirdi.

TELSİZDEN ANONS GEÇTİ

Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nün yanı sıra Emniyet Müdürlüğü\'nün diğer şube ve birimlerini de ziyaret eden Meryem Su ve annesi, polislerin görev sırasında kullandığı özel üniformaları da inceledi. Meryem Su, özel hareket polislerinden birinin telsizinden de anons yaparak, görevdeki polisleri selamladı. Meryem Su, anonsunda, \"Benim adım Meryem Su. Hepinize kolay gelsin. Görevinizde başarılar diliyorum. Sizleri destekliyorum ve çok seviyorum\" dedi. Meryem Su anons çektiği sırada, duygulanan annesi gözyaşı döktü.

BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Meryem Su ve annesi, son olarak İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız\'ı ziyaret etti. Yıldız, Meryem Su\'ya bisiklet hediye ederek, \"Her zaman şehit çocuklarının ve ailelerinin yanındayız. Sen bizim başımızın tacısın. Her zaman beni arayabilirsin. İstediğin zaman da ziyaretimize gelebilirsin\" dedi.

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