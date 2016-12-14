Şehit babasını sadece 5 kez gören Melis: Başım dik, alnım açık

İstanbul'da Dolmabahçe ve Maçka Parkı'nda eş zamanlı olarak düzenlenen terör saldırılarında babasını kaybeden 16 yaşındaki Melis Usta, "Sizce babasını 8 yaşında tanımış, 16 yaşında kaybetmiş, aradaki zaman diliminde sadece 5 kez görmüş biri olarak nasıl hissetmeliyim?" diye sordu. Usta, "Cenazemize Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanımız ‘Alnın açık, başın dik olsun’ dedi. Ben de dik duruyorum. Ağlamıyorum, yüzümü eğmiyorum. Hainleri güldürmeyeceğim. İyi bir insanı katletti hainler" ifadesini kullandı.

Milliyet'te Mert İnan'ın imzasıyla yayımlanan (14 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Beşiktaş’taki saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Haşim Usta (46) için önceki gün Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlenmiş, törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Usta toprağa verilirken, kızı Melis Usta, önceki gece 23.00 sıralarında, bir yakınıyla birlikte saldırının gerçekleştiği Şehitler Tepesi’ne gitti.

Babasının şehit düştüğü noktada bir süre bekleyen Melis Usta, daha sonra terör saldırısında şehit düşenler için anma yapılan alana gelerek karanfil bıraktı.







Eve giderken

Milliyet’e konuşan Keşan Beğendik Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Melis Usta, serum ve ilaç takviyesi ile ayakta durabildiğini söyleyerek babasının hayatını kaybetmesine isyan etti.

Hain saldırının gerçekleştiği geceye ilişkin de konuşan Melis Usta, şunları söyledi: “Babam Şahinler olarak bilinen ekipteydi. 4-5 bölgeden sorumlu olduğunu, zaman zaman devlet büyüklerine eskortluk görevi yaptığını biliyorum. Saldırının gerçekleştiği akşam, babamın mesaisi bitmiş ve eve gitmek üzereymiş. İlk patlama ile ikinci patlama 30 saniye arayla gerçekleşmiş. Babam, eve gitmeden son kez etrafı kontrol etmek istemiş. Yanında bulunan meslektaşlarına arka tarafa bakacağım şeklinde bir şeyler dedikten sonra bomba yüklü aracın yanına doğru gitmiş. Belki de şehit olacağını hissetmişti. Sonrası malum. Korkunç patlama ve şehadet...”

‘Cenazede tanıdım’

“Annem ile boşandıkları için çok az görüşebildik” diyen Melis Usta, şöyle devam etti: “Çok geç tanıdım, daha doğrusu yeni yeni tanıyordum. Şehit düşmeden 3 gün önce telefonda konuşmuştuk. ‘Neden beni aramıyorsun, neden görüşemiyoruz’ diye sitem ettim. Keşke son kez görebilseydim, son kez sarılıp öpseydim babacığımı. Kokusunu bilmeden, doyamadan kopardılar bizi. 8 yaşındaki üvey kardeşim Efe’yi ilk kez cenazede gördüm. Ablası olduğumu bilmiyor. Üvey kardeşimi böyle tanımak istemezdim. Sizce babasını 8 yaşında tanımış, 16 yaşında kaybetmiş, aradaki zaman diliminde sadece 5 kez görmüş biri olarak nasıl hissetmeliyim? Cenazemize Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanımız ‘Alnın açık, başın dik olsun’ dedi. Ben de dik duruyorum. Ağlamıyorum, yüzümü eğmiyorum. Hainleri güldürmeyeceğim. İyi bir insanı katletti hainler. Acısını, hatırasını hiçbir zaman unutmayacağız. Kanı yerde kalmayacak. Allah ülkemize bir daha bu acıları yaşatmasın.”

"Mesleğine aşıktı"

“Babama bir keresinde polis olmak istediğimi söyledim. Annem de evliliğinin ilk yıllarında polis olmak istemiş. Babam ikimizin de polis olmasını istemedi. Savcı olma hayalim vardı ancak hain katliamın ardından polis olmaya karar verdim. Babam gibi mesleğine aşık, Vatanı için canını feda etmekten çekinmeyen bir polis olacağım. Babam koca yürekliydi, mesleğine aşıktı, namuslu, vatanına sevdalı bir adamdı... Şehitlik mertebesi herkese nasip olmaz"

Babasına yazdığı son mektup

Melis Usta, cenazeden sonra babası için yazdığı son mektubu, sosyal medya hesabından yayımladı: “Canım babam benim bugün seni Allah’ın izniyle toprağa da verdik, ayakta durmaya çalıştım babam. Mezarına toprak attırdIlar babam, gücüm yetmedi. Sen ne kalbi güzel, ne fedakar, ne içinde vatan sevgisi olan mesleğine aşık birisin. Sen beni her zaman görüyormuşsun. Bazen sen bir kuş olup bazen de bir kelebek olup beni gözetliyormuşsun. Baban seçilmiş insan’ diyorlar, ‘Herkese nasip olmaz şehit olmak’ diyorlar. Haklılar baba da, ben seni 8 yaşımda tanıdım, şu an 16 yaşındayım, seni tam 8 yılda 5 kez gördüm. Paylaşamadılar babam seni benimle. Biliyor musun, bugün ilk kez kardeşimi gördüm baba. Tıpkı bana benziyor, dediğin gibiymiş. ‘Ben senin ablanım’ diyemedim ama babam. Seni çok seviyorum babam, iyi ki benim babamsın...”

Şehit Haşim Usta için önceki gün Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlenmiş, törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan da katılmıştı.