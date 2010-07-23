Şehit Babası: 'Yoksuluz, ama o kadar düşmedik'

T24- Van'da şehit olan Jandarma Komando Çavuş Serdar Yeşilyurt'un Adana'nın Bucak Köyü'nde yaşayan ailesi, belediye tarafından kendilerine yapılan yardımın duyulmasıyla rencide olduklarını söyledi. Baba Ümmet Yeşilyurt, “Serdar duysa üzülürdü. Kimseden yardım kabul etmezdi. Yoksuluz, ama o kadar düşmedik. İncindik” dedi.





Van’ın Gürpınar İlçesi’nde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Jandarma Komando Çavuş Serdar Yeşilyurt’un, Adana’nın Kozan İlçesi’ne bağlı Bucak Köyü’nde oturan ailesi, 10 metrekarelik briketten yapılmış iki odalı, çinko çatılı evde oturuyor. Şehidin annesi ve babası, engelli kızları Selma (24) ile Seval (17) ve oğulları Soner (15) ile birlikte yoksulluk içinde yaşıyor.





60 LİRAYA BEKÇİLİK



Habertürk’ün haberine göre 4 metrekarelik oda mutfak olarak, 6 metrekarelik oda ise hem oturma, hem yatak odası olarak kullanılıyor. Harabe halindeki evin girişine dev Türk Bayrağı asıldı. 60 yaşındaki Ümmet Yeşilyurt, bir narenciye bahçesinde bekçilik yapıyor. Bahçedeki ağaçları sulaması karşılığında kerpiç evde oturuyor ve ayda yaklaşık 60 lira para alıyor. Engelli kızı Selma için de devlet 3 ayda bir 580 lira maaş veriyor. Baba Ümmet Yeşilyurt bu paranın da kızının giyimi ve yiyeceğine ancak yettiğini söylüyor.



Oğlunun şehit olmasından sonra Kozan Belediye Başkanı’nın talimatıyla kendilerine gece yarısı mağaza açtırılıp kıyafet alındığını doğrulayan, ancak yardımların basın aracılığıyla duyurulmasını ise yanlış bulduğunu söyleyen acılı baba, “Oğlum Serdar çok gururlu biriydi. Hiç kimseden yardım istemezdi. Eğer duysaydı çok üzülürdü, bize kızardı. Yardım edenler sağolsun, ama duyulmasaydı daha iyi olurdu. Bir gururumuz var. İncindik” dedi.



Oğlunun köydeki lisenin elektrik bölümünden mezun olduğunu söyleyen acılı baba, “En büyük ideali güvenlik görevlisi ya da asker olmaktı” diye konuştu. Oğlunun bahçelerde çalışarak biriktirdiği parayla askere gittiğini ifade eden Ümmet Yeşilyurt, “Bazı haberlerde öne sürüldüğü gibi oğlumu öğretmenleri para toplayıp askere göndermedi. Kendisi çalışıp, biriktirdi. Biriktirdiği parayla askere gitti. Oğlum çok gururluydu, böyle bir yardımı kabul etmez” diye konuştu. Oğlunun kendileri için hep bir ev hayal ettiğini belirten baba, “Oğlumun bu hayalini gerçekleştirmek için devletimizden sadece bir ev istiyorum’’ dedi.



Anne Zeliha Yeşilyurt ise, “O teröristlerin kökünü kazısınlar. Melek gibi oğlumu haince vurdular. Oğlumun en büyük arzusu bizi bu harabe evden kurtarmaktı. İzne geldiğinde ‘Askerden gelince çalışıp sana ev alacağım anacığım’ demişti. Ben ev istemiyorum oğlumu, Serdar’ımı istiyorum” dedi.



