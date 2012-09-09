Şehit babası: Şehitler ölmez demeyin

Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olan Mücahit Coşkun'un babası, oğlunun cenazesinde siyaset yapılmamasını ve 'şehitler ölmez' gibi sloganlar atılmamasını istedi.

Alaplı ilçesine bağlı Çatak köyündeki evinde gazetecilere açıklama yapan baba Coşkun, oğlunun cenaze töreninde slogan atılmamasını istediğini söyledi.

Evlat acısından daha büyük bir acı olmadığını belirten Coşkun, şöyle konuştu:

''Evladımın acısı düştüğü yeri yaktığı gibi oğlumun ölümü etrafımdaki dostlarımı da etkiledi.

Bu bizi bir nebzede olsa teselli ediyor. Oğlum yolda giderken de ölebilirdi. Ama benim oğlum orada vazifesini başında devletini ve milletini korurken şehit oldu.

Bizim tek isteğimiz var. O da oğlumun cenaze töreninde kesinlikle siyaset yapılmamasıdır. Provokasyon, slogan ve alkış istemiyoruz. Şehitler ölmez gibi sloganlarda atılmasını istemiyoruz. Bu niyetle gelecekler varsa lütfen gelmesin. Bizim isteğimiz şehidimizi dualarla ve tekbirlerle uğurlamaktır.''

Şehitlikle ilgili soru sormuş

Oğlunun askere gitmeden önce köydeki cami hocasına ''Bana şehitlik yakışır mı, şehit olabilir miyim'' diye sorduğunu öğrendiklerini ifade eden baba Coşkun, ''Hoca da sana şehitliğin alası yakışır. Adın Mücahit, adına yakışırsın' demiş. Şehit olacağı oğlumun içine doğmuş. Bizim canımız yandı başkaların canı yansın istemiyoruz. Biz en büyük acıyı yaşıyoruz'' dedi.