Şehit babası, oğlunun yanı başına defnedildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), 1995\'te Kuzey Irak\'a gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonda şehit düşen Denizlili jandarma komando er Veysel Pekakça\'nın yaşamını yitiren babası İbrahim Pekakça\'nın (69) cenazesi, Kale ilçesinde oğlunun yanı başına defnedildi.

Kale\'ye bağlı Demirciler Mahallesi\'nde yaşayan 3 çocuk babası İbrahim Pekaçka, geçen pazartesi günü evinde yaşamını yitirdi. TSK\'nın 31 Mart 1995\'te Kuzey Irak\'a düzenlediği sınır ötesi operasyonda oğlu jandarma komando er Veysel Pekakça\'yı şehit veren İbrahim Pekakça, bir süre önce geçirdiği felç nedeniyle yatağa bağlı yaşamını sürdürüyordu.

Şehit babası İbrahim Pekakça için dün mahallesinde cenaze namazı kılındı. Namaza, Kale Kaymakamı Mehmet Güneş, Belediye Başkanı Erkan Hayla, Kale eski Belediye Başkanı İsmail Yarımca, Pekakça Ailesi\'nin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit babası İbrahim Pekakça\'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında, oğlunun kabrinin yanı başına defnedildi.



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