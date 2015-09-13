Şehit babası: 'İstifa et' dedim, kabul etmedi

Şırnak'ta ve Diyarbakır'da PKK'lılarca düzenlenen saldırılarında şehit olan polis memurları Soner Yıldırım, Şahin Altmış ve Ali Öztürk'ün ölüm haberi ailelerine verildi. Soner Yıldırım'ın babası oğluna istifa etmesini söylediğini oğlunun bunu kabul etmediğini ifade etti. Üç çocuk babası polis memuru Şahin Altmış'ın ise bir yıldır Şırnak'ta görevli olduğu belirlendi. Diyarbakır'da şehit olan 25 yaşındaki şehit polis memuru Ali Öztürk'ün evinden Zazaca ağıtlar yükseldi.

‘İstifa et dedim etmedi’

Hürriyet’te yer alan habere göre, Şırnak'ta uygulama yapan polis ekibine PKK’lılarca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit edilen polis memuru Soner Yıldırım'ın babası Mahmut Yıldırım, "İstifa et dedim, etmedi, 'düşmanlarla savaşacağım' diyordu" dedi.

Polis arkadaşları gözyaşı döktü

Ambulans şoförü olarak Trabzon Tonya'da görev yapan baba Mahmut Yıldırım, acı haberi almasının ardından Soğuksu Mahallesi'ndeki evine geldi. Yakınları tarafından karşılanan ve sinir krizi geçiren Yıldırım'ı, arkadaşları ve polis memurları sakinleştirmeye çalıştı.

Allah'tan sabır dileyen baba Yıldırım, "İstifa et dedim, etmedi, 'düşmanlarla savaşacağım' diyordu. O kadar cesaretliydi ki bu işi veren Allah" diye konuştu. Yıldırım’ın 76 yaşındaki dedesi Ali Yıldırım ise bu yaşta böyle bir acı yaşamayı aklından bile geçirmediğini söyledi.

Annesi huzurevinde öğrendi

Yıldırım kardeşler, görevli polisler ve sağlık görevlileri, Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne giderek, burada hemşire olarak çalışan anne Havva Yıldırım’a oğlunun şehit olduğu haberini verdi. Acılı haberi alan anne, gözyaşlarına boğuldu. Huzurevi çalışanları da gözyaşlarını tutamadı.

Bir yıldır Şırnak'ta görevliydi

Şırnak'ta uygulama yapan polis ekibine PKK’lılarca bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda hayatını kaybeden, polis memuru Şahin Altmış'ın (45) memleketi Malatya'daki ağabeyinin evinde acı hakim.

Şahin Altmış'ın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanda oturan ağabeyi Nurettin Altmış ve babası Mustafa Altmış'a acı haber verildi. Ambulansın hazır bekletildiği sokakta belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kurulması için çalışma yapılıyor. Şehidin ağabeyinin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şahin Altmış'ın annesi Mediha Altmış'ın 15 yıl önce vefat ettiği belirtildi. Altmış'ın bir ablası ve bir ağabeyi olduğu belirtildi.

‘Babam gitti bir daha gelmeyecek’

Şehit polisin eşi Özlem Altmış, üniversiteye hazırlanan oğlu Furkan, TEOG’a hazırlanan kızı Zeynep ve henüz ilkokuldaki küçük oğlu Enes Altmış, acı haberi duyar duymaz şehidin cenazesinin toprağa verileceği Malatya'ya gitmek üzere hazırlandı. Gözyaşları içerisinde evden çıkan aile, komşularının telkinleriyle güçlükle ayakta durdu. Anne ve evlatları birbirlerine sarılarak uzun süre ağladı. Altmış’ın küçük kızı Zeynep, “Babam gitti, bir daha gelmeyecek” diyerek feryat etti. Polisin eşi ise, "Bir yanım gitti" diye ağlayarak acısını dile getirdi.

Üç çocuk babasıydı

Üç çocuk babası Altmış'ın eşi Özlem Altmış ve çocuklarının Adana'dan Malatya'ya gelmek üzere yola çıktığı, Şahin Altmış'ın bir yıl önce Şırnak'a tayin edildiği kaydedildi.

Bombalı saldırı...

Şırnak-Uludere karayolunun 2'nci kilometresinde uygulama yapan polis ekibine saat 05.30 sıralarında PKK mensupları bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, polis memurları Soner Yıldırım ve Şahin Altmış hayatını kaybetmiş, 5 polis memuru da yaralanmıştı.

Zazaca ağıt

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hendek kapatırken atılan roketatar sonucu yaşamını yitiren Siverekli polis Ali Öztürk'ün (25) ailesine acı haber verildi. Polis memurunun Siverek Bağlar Mahallesi'ndeki ailesine ise acı haber ulaştı. Evde Zazaca ağıtlar yükseldi. Sağlık ekipleri fenalaşan aile fertlerine müdahalede bulundu.

Şehidin cenazesinin Diyarbakır'a bağlı Gürüz köyünde defnedileceği öğrenildi. Öztürk, evli ve iki çocuk babasıydı.

Silvan saldırısı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyelerinin sokaklara kazdıkları hendekleri kapatmak için Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekipler sabah saatlerinde çalışma başlattı. Zırhlı araçlar ve kepçeler ile Mescit Mahallesi'ne giden polis ekiplerine PKK'lılar roketatar ve otomatik silahlarla saldırıda bulundu. Atılan roketatarın isabet ettiği kepçe alev alırken, içinde bulunan 1 polis memuru şehit oldu.