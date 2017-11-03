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Şehit babası: İşte benim yavrum

Hakan AKGÜN- Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca'nın babası Ayhan Karaca, helallik sırasında oğlunun fotoğrafını kal

03 Kasım 2017 14:29

Hakan AKGÜN- Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca\'nın babası Ayhan Karaca, helallik sırasında oğlunun fotoğrafını kalabalığa gösterip, \"İşte benim yavrum. İşte benim aslanım. Canımın parçası\" diyerek ağladı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca\'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, helallik için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak babasının oturduğu Canik İlçesi\'ndeki evinin önüne getirildi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı helallik sırasında şehidin babası Ayhan Karaca, oğlunun fotoğrafını eline alıp, kalabalığa dönerek, \"İşte benim yavrum. İşte benim aslanım. Canımın parcası. Biricik evladım. Vatan sağolsun\" diyerek gözyaşı döktü. Abla Ceylan Karaca ise şehit kardeşini, üniformasını giyerek karşıladı. Tabuta sarılan acılı abla, \"Yavrum, kardeşim evine böyle mi gelecektin\" diye ağıt yaktı.
Helallik sonrasında Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca\'nın cenazesi, tören için İlkadım İlçesi\'nde bulunan Büyük Cami\'ye götürüldü.

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