-Şehit babası : ''BDP ve PKK temsilcimiz olamaz'' ELAZIĞ (A.A) - 22.10.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Elazığlı Piyade Er Mehmet Ağgedik'in babası Bekir Ağgedik, Kürt olduğunu belirterek, ''BDP ve PKK hiçbir zaman Kürtlerin ve bizim temsilcimiz olmadı, olamaz da'' dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de çeşitli incelemelerde bulunmak için Elazığ'a gelen Bakan Yılmaz, şehit piyade er Mehmet Ağgedik'in taziyesinin kabul edildiği Olgunlar Mahallesi'ndeki Beyzade Camisi'ne geçti. Bakan Yılmaz, şehidin babası Bekir Ağgedik'e sarılarak, başsağlığı dileklerini iletti ve şehit er için dua etti. Şehit babası Ağgedik, Bakan Yılmaz'a, Kürt olduğunu belirterek, ''BDP ve PKK hiçbir zaman Kürtlerin ve bizim temsilcimiz olmadı, olamaz da'' dedi. Yaşadığı acıyı dile getiren Ağgedik, ''Ben yandım, biz yandık, başka aileler yanmasın. Doğu ve Güneydoğdu Anadolu'daki tüm Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Bunlar Kürt temsilcisi değil. Kürt kardeşlerime sesleniyorum, yeter artık bunlara uymasınlar ve bunlardan elini ayağını çeksinler'' diye konuştu. Bakan Yılmaz da ''Mümkün mü Kürt temsilcileri olmaları? Biz Kürt, Türk, Arap, Müslüman, hepimiz bu memleketin evlatlarıyız'' ifadelerini kullandı. Bakan Yılmaz, daha sonra şehit Piyade Uzman Onbaşı Reşit Ercan'ın taziyesinin kabul edildiği Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca beldesindeki Yarımca Camisi'ne geçti. Şehidin babası İsrafil Ercan ve yakınlarına başsağlığı dileyen Yılmaz, şehit Ercan için dua okudu. Bakan Yılmaz daha sonra karayoluyla Bingöl'e hareket etti. -Şehit babası Ercan: ''Devlet, millet sağ olsun''- Bu arada, şehit Piyade Uzman Onbaşı Reşit Ercan'ın babası İsrafil Ercan, Bakan Yılmaz'ın ayrılmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Kan ile siyaset yapıp, 'falan adam çok şehit verdi, şöyle oldu' diye siyaset yapıp da bizleri polisle, askerimizle, ordumuzla, vatandaşlarımızla karşı karşıya getirmesinler. Her zaman biz kardeşiz, beraber yaşıyoruz. Siyasetle ilgili hiçbir şey olmasın. Benim oğlumun şerefli bir ölümü vardır, şehit olmuştur. Allah rahmet etsin, herkesin ölüsüne rahmet etsin. Yapacağımız bir şey yok. Devlet, millet sağ olsun'' dedi. Yaşadıkları acının herkes tarafından paylaşıldığını belirten Ercan, '' Ben ne siyasetçiyim, ne bürokratım, ne askerim. Avamın en sıfır tabakasından biriyim. Ama bu gibi acıları Allah milletimize göstertmesin. Hiç olmasın istiyorum'' diye konuştu.