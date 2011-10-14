-Şehit babalarından Kılıçdaroğlu'na ziyaret ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - İki şehit babası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, 30 Temmuz 2005 tarihinde görev uçuşu sırasında şehit düşen Deniz Pilot Kıdemli Üsteğmen Bülent Sarıkaya'nın babası Emin Sarıkaya ile 1 Eylül 2006 tarihinde Hakkari Çukurca'da şehit düşen Asteğmen Zeki Burak Okay'ın babası Sezai Okay ile ayrı ayrı görüştüğü bildirildi. Açıklamada, ziyaretlerde duygusal anların yaşandığı, şehit babalarının Kılıçdaroğlu'na şehit ailelerine gösterdiği ilgi ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ettiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun, şehit babalarıyla her zaman birlikte olacaklarını belirttiği kaydedildi.