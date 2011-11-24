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Yaşam

Şehit astsubayın evine ziyaret ANKARA (A.A)

24 Kasım 2011 23:41

-Şehit astsubayın evine ziyaret ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Mardin'in Nusaybin ilçesinde terörist saldırıda şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Oktay Aydoğan'ın baba evini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Bakanlar Şahin ile Yılmaz, şehit askerin Keçiören'deki baba evine birlikte geldi.  Şehit Oktay Aydoğan'ın babası Kahraman Aydoğan ve yakınlarına baş sağlığı dileyen iki bakan, evde bir süre oturdu. Bakanların taziye ziyareti sırasında Ankara İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Ali Osman Gürcan ile Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da hazır bulundu.

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