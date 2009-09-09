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Şehit astsubayın eşi 3,5 aylık hamileymiş

09 Eylül 2009 15:41

Siirt'in Eruh ilçesindeki çatışmada şehit olan olan Jandarma Astsubay Çavuş Ferhat Ünelli'nin eşinin 3.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Acı haberin duyulmasının ardından şehit askerin (25) Amasya Karasenir Mahallesindeki baba evine Türk Bayrağı asılırken, evde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Şehit oğlu için ağıtlar yakan acılı anne Solmaz Ünelli'yi (49) akrabaları ve komşuları teskin etmeye çalışıyor. Çiftçilikle uğraşan baba Kamil Ünelli (55) ise acısını yakınlarıyla birlikte yaşıyor.

112 Acil Servis ekipleri de olası sağlık sorunlarına karşı evin önünde bekletiliyor.
Şehit askerin yaklaşık bir yıl önce evlendiği eşi Şüheda'nın (19) 3.5 aylık hamile olduğu öğrenilirken, kardeşi İsmet Ünelli'nin de Afyonkarahisar'da Uzman Çavuş olarak görev yaptığı bildirildi.

Şehit askerin yakınları, 10 ay sonra zorunlu hizmetini tamamlayacak Ünelli'nin tayin istemeyi düşündüğünü söylediler.

Acılı aileyi ziyaret edenler arasında Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'de yer aldı.


 

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