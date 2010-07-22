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Yaşam

ŞEHİT ASTSUBAYIN ADI MEZUN OLDUĞU OKULA VERİLDİ  ANTALYA (A.A)

22 Temmuz 2010 20:00

-ŞEHİT ASTSUBAYIN ADI MEZUN OLDUĞU OKULA VERİLDİ  ANTALYA (A.A) - 22.07.2010 - Batman'ın Kozluk ve Sason ilçeleri arasında yer alan Tumok bölgesinde 15 Nisanda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Süleyman Gür'ün adı, ilköğrenimini gördüğü Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki İstiklal İlköğretim Okulu'na verildi. Gazipaşa İstiklal İlköğretim Okulu'nun adı İstiklal Şehit Süleyman Gür İlköğretim Okulu olarak değiştirildi. Ad değişikliği için sade bir tören yapıldı. Törene, Gazipaşa Kaymakamı Muhittin Pamuk, Şehit Süleyman Gür'ün babası Ahmet Gür, annesi Atiye Çakmak, eşi Sibel Gür ve ağabeyi Orhan Gür, Gazipaşa Milli Eğitim Müdürü Nejdet Bozvelioğlu, okul yöneticileri ve okul aile birliği mensupları katıldı. Kaymakam Pamuk, yaptığı konuşmada, şehidin İstiklal İlköğretim Okulu'nda ilk öğrenimini tamamladığını, hatırasını yaşatmak için okula adını verdiklerini kaydetti.  Kaymakam Pamuk, ''Okulun adı İstiklal Şehit Süleyman Gür İlköğretim Okulu olarak değişti. Artık bu okuldan mezun olan her öğrencinin gönlünde, diplomasında şehidimizin adı, anısı yaşayacak'' dedi.

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