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Şehit Astsubay Üstçavuşun vasiyeti: Telafer'e anaokulu yaptırın

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti ortaya çıktı

23 Ocak 2018 13:30

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan\'ın vasiyeti ortaya çıktı. Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan\'ın vasiyetinde, şehit olunca devletin ailesine vereceği parayla Telafer’deki çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapılması olduğu belirtildi.
Kilis\'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada 30 yaşındaki Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit düştü. Özalkan\'ın acı haberi Ankara\'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi\'ndeki babasının evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Selahattin ve anne Hatice Özalkan gözyaşlarına boğuldu. Şehit Özalkan\'ın evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Sincan Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu. Özalkan\'ın cenazesi bugün öğleleyin Ahmet Hamdi Akseki Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Şehidin 2 yıllık evli olduğu ve Ayşe Gökçen adında 5 aylık bir kız çocuğu bulunduğu öğrenildi. 
VASİYETİ: TÜRMEN ÇOCUKLAR İÇİN TELAFER’E ANAOKULU
Şehit Musa Özalkan\'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Şehit Özalkan\'ın, Twitter hesabından vatan için şehit olmanın önemine vurgu yaparak, \"Biz aşkı, vatan için canını verenlerden öğrendik\" yazdığı görüldü. Ayrıca Özalkan\'ın göreve gitmeden önce arkadaşlarına vasiyetini söylediği ortaya çıktı. Özalkan\'ın sosyal medyada da yayımlanan vasiyeti şu şekilde:
\"Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer\'deki Türkmen Bala\'lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir, aileme iletirsin. Telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun.\"

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