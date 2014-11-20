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Şehit astsubay soruşturmasında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Diyarbakır'da eşinin yanında uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Nejdet Aydoğdu'yu vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı

20 Kasım 2014 21:35

Diyarbakır'da pazar yerinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'nda görevli Hava Astsubay Üstçavuş Nejdet Aydoğdu'nun cinayetine karıştıkları iddiasıyla Muğla'da gözaltına alınan iki kişi, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar.

29 Ekim 2014 tarihinde Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'ndeki semt pazarında Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'nda görevli Hava Astsubay Üstçavuş Nejdet Aydoğdu, hamile eşi Esra Aydoğdu'na meyve almak istediği sırada yüzü maskeli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu şehit oldu. 

DHA'nın haberine göre, olay yerinden toplanan boş kovanların balistik incelemesi sonucu, aynı tabancanın Adana'da da torbacı çatışmasında kullanıldığı ortaya çıkınca bu olayla ilgisi olduğu iddiasıyla Y.E.T. Muğla'nın Ortanca İlçesi'nde gözaltına alınarak Adana'ya getirildi.

Bu kişi ile birlikte hareket ettiği ileri sürülen kuzeni Y.T. de İstanbul 'da gözaltına alınarak Adana'ya gönderildi.

 

Suçlamaları reddettiler

 

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde, terör örgütü üyeliği, Adana'daki torbacı çatışması ve astsubayın şehit edilmesiyle ilgili sorgulanan 2 kuzen suçlamaları kabul etmedi.

Astsubay Nejdet Aydoğdu'nun şehit edilmesiyle bir ilgilerinin olmadığını ileri süren 2 şüpheli, tabancanın da kime ait olduğunu bilmediklerini iddia etti. Yunus Emre T. ile Yunus T., ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Y.E.T. ile Y.T. sevk edildikleri nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

 

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