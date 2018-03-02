T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit Astsubay Koç'un cenazesi, memleketi Konya'da

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un (23) cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya ge

02 Mart 2018 13:59

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç\'un (23) cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya\'ya getirildi. Şehidin babası Ahmet Koç, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu uçaktan cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı.
Bornova Jandarma Komanda Tugay Komutanlığı\'nda görevli 3 yıllık Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 20 Şubat günü birliğindeki silah arkadaşlarıyla birlikte \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katıldı. Astsubay Koç, dün, doğum gününden 1 gün sonra Afrin\'in Bilal köyü mevkisinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. 4 çocuklu Koç ailesinin en büyük oğlu şehit Koç\'un cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya\'ya getirildi. 
Şehit Astsubay Koç\'un cenazesini havalimanında, 3\'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, protokol üyeleri, babası Ahmet ile annesi Fatma Zehra Koç, kardeşleri ve yakınları karşıladı. Baba Koç, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu uçaktan cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı. Şehit Koç\'un cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.
Memleketi Konya\'ya, yaklaşık 1,5 ay önce izne gelen şehit Jandarma Astsubay Çavuş Koç\'un bekar olduğu, daha önce de Diyarbakır\'ın Lice ilçesinde geçici görevde bulunduğu ve kısa süre önce de birliğine döndüğü öğrenildi.
Şehit Koç\'un cenazesinin, ikindi namazının ardından düzenlenecek tören sonrası Konya Şehitliği\'ne defnedileceği belirtildi.

​FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIK Hasan DÖNMEZKONYA DHATÜRK Silahlı Kuvvetleri TSK AfrinDalı HarekatıAstsubayAbdullah Taha KoçKonyaAhmet KoçTürkBornova Jandarma Komanda Tugay KomutanlığıAstsubay KoçBilalKoçAna JetGarnizon Komutanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24