Şehit astsubay, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Sancaktepe’de bir ay önce 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz (28), memleketi Balıkesir’de gözyaşları arasında toprağa verildi.



Sancaktepe\'de bir ay önce yaşanan helikopter kazasında yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dün sabah şehit oldu. Şehit Özkan Yılmaz için bugün tören düzenlendi, öğle namazının ardından Zağanospaşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral Osman Dirmencioğlu, 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu ve binlerce vatandaş katıldı.



Tören öncesi Vali Yazıcı ve protokol üyeleri şehidin babası Hayri Yılmaz ve annesi Necla Yılmaz ile eşi Özge Yılmaz’a başsağlığı diledi. Şehit Yılmaz’ın 1, 5 yıl önce evlendiği ve çocuğu olmadığı öğrenildi. Törende şehidin ailesi naaşı başında gözyaşı döktü. Şehidin cenaze namazını Balıkesir Müftüsü Ramazan Topçam kıldırdı. Şehit Yılmaz, Balıkesir Şehitliği’nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şehit Özkan Yılmaz’ın naşının indirilmesi

- Şehidin yakınlarının tabutu başında ağlamaları.

- Şehidin babasının başsağlıklarını kabulü, cenaze namazı

- Cenaze töreninden ve askeri törenden görüntüler.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)