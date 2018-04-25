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Şehit astsubay Akın, Uşak'ta son yolculuğunu uğurlandı

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Sadık Akın (29), memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

25 Nisan 2018 19:11

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Sadık Akın (29), memleketi Uşak\'ın Banaz ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehit Akın\'ın  2 yaşındaki kızı Göksu, gözyaşı döken babaannesi ve dedesine \"Ağlamayın\" diye seslenmesi, yürekleri dağladı.
Evli ve 1 çocuk babası şehit Astsubay Üstçavuş Sadık Akın için memleketi Uşak\'ın Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak Köyü\'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak baba evinin önüne getirilip, hellallik alındı. Cenaze, Türk bayrakları ile süslenen evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Şehit Astsubay Üstçavuş Akın\'ın cenazesi, alınan helalliğin ardından törenin yapıldığı Büyükoturak köyü Merkez Camisi\'ne götürüldü.
Buradaki törene, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Uşak Valisi Salim Demir, Ak Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, Uşak Belediye Başkanı Ak Partili Nurullah Cahan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve şehidin yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehidin 5 aylık hamile olan eşi Şenay Akın ise cenaze törenine getirilmedi.
Sağlık Bakanı Demircan, cenaze töreninde şehidin TCDD çalışanı babası Ramazan Akın ve şehit annesi Sultan Akın\'a \'başsağlığı\' dilediğinde bulundu. Cenaze töreninde şehit Akın\'ın 2 yaşındaki kızı Göksu Akın\'ın, oğullarının ardından gözyaşı döken babaannesi ve dedesine \"Ağlamayın\" demesi üzerine duygulu dolu anlar yaşandı. Sultan Akın, babasının şehit olduğundan habersiz olan torunun kucağına alıp, bağrına bastı. Şehidin ağabeyi Hasan Akın da annesinin elini bir an olsun bırakmayıp, teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazın ardından, Şehit Astsubay Üstçavuş Akın\'ın askerlerin omzunda taşınan naaşı, Büyükoturak Köyü Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi.

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