Şehit Asteğmen, Muş'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın geçisi sırasında PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu\'nun cenazesi, memleketi Muş\'ta düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Doğubayazıt ilçe merkezinden görev için İran hudut bölgesine giden askerlerin bulunduğu askeri aracın Ağrı Dağı kırsalından geçişi sırasında dün patlama meydana geldi. Teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Asteğmen Cengiz Uslu (30) ile er Recep Yıldırım şehit oldu. Cengiz Uslu\'nun cenazesi dün akşam saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketi Muş\'a getirildi.

Muş Devlet Hastanesi morguna konulan şehit asteğmen Cengiz Uslu\'nun cenazesi, son kez merkez Yeşilyurt Mahallesi\'nde yaşayan baba evine getirildi. Yıllar önce annesi Gülistan Uslu\'yu kaybeden Cengiz Uslu\'nun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi daha sonra Salih Muhlise Çağlayan Cami\'ne getirildi. Cenaze namazına; Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Vali Aziz Yıldırım, Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 49\'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, askerler, şehidin yakınları ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Bakan Nurettin Canikli, şehidin babası Hacı Kazım Uslu ile kardeşlerine başsağlığı dileğinde bulundu. Acılı baba Hacı Kazım Uslu ile 6 oğlu, cenaze boyunca metanetli durdu.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından öğlen vakti kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Uslu\'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu Bakan Nurettin Canikli ve baba Hacı Kazım Uslu birlikte omuzladı. Bir süre acılı baba ile şehidin tabutunu taşıyan Bakan Canikli, ardından şehidin yakınlarına tekrar başsağlığı diledi.

Bekar olan ve 8 ay önce asteğmen olarak göreve başlayan Cengiz Uslu\'nun cenazesi, Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyüne götürüldü. Şehit Asteğmen Cengiz Uslu\'nun cenazesi burada, gözyaşları arasında toprağa verildi.



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