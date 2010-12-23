-ŞEHİT ASTEĞMEN KUBİLAY ANILDI MENEMEN (A.A) - 23.12.2010 - Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, şehit edilişinin 80. yıl dönümünde Menemen'de düzenlenen törenlerle anıldı. Kubilay'ın şehit edilişinin 80. yıl dönümü törenleri, Menemen ilçesi tren garı önünden "Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü" ile başladı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atarak, Kubilay Anıtı'nın bulunduğu Yıldıztepe'ye kadar yürüdü. Yürüyüşte 380 metrelik Türk bayrağı da açıldı. Yıldıztepe'deki tören ise anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Buradaki törenlere Kubilay'ın torunları Vedat, Bircan, Kemal, Ayfer, Aktuğ, Müjgan, Hüseyin, Levent, Nihal ve Mustafa Kubilay ile İzmir Vali Vekili Ardahan Totuk, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler, CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Nusret Güner, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Güler, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan, CHP'li Alaattin Yüksel, CHP Grup Başkan Vekili Kemal Anadol ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Yarbay Yaşar Tosun, millet ve cumhuriyet değerleri uğruna canını veren şehit Kubilay ve arkadaşlarını bir kez daha rahmetle andıklarını ifade etti. Tosun, "Onlar cumhuriyeti koruma ve yaşatma uğruna hayatlarını feda etmişlerdir. Bu kararlı tutumlarıyla cumhuriyeti kuranların ve onu yaşatanların karşılarına çıkan tüm engelleri yok edebilecek kuvvet ve yetenekte olduklarını göstermişlerdir. Şehit Kubilay ve arkadaşları rahat uyusunlar. Şehitlerimizin bize emaneti olan cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini kimse yıkamaz. Çünkü Kubilay gibi içinde binlerce ferdi bulunan bir cumhuriyet gençliği vardır" dedi. -GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL KOŞANER'İN MESAJI- Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Orgeneral Işık Koşaner'in mesajı okundu. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Asteğmen Kubilay ve arkadaşları büyük fedakarlıklarla kurulan cumhuriyetimizi ve onun kuruluş felsefesinin temel taşlarından olan laikliği hedef alan karanlık güçler karşısında canlarını feda ederek ölümsüzleşmişlerdir. Bu eşsiz adanmışlık tablosu, Türk ulusunun, cumhuriyetimizin temel değerlerini ve devrimlerini koruma azim ve kararlılığının çok açık bir ifadesidir. Aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmayı hedef alan, ilkeleri ulusumuzun ihtiyaç ve isteklerinden doğmuş olan Atatürkçü Düşünce Sisteminin esasını laiklik teşkil etmektedir. Laiklik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin, bireysel özgürlüklerin ve insan haklarına dayalı bir sistemin varlığının ve devamının en büyük güvencesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri, varlığını ulusuna adamış fedakâr, disiplinli, cesur ve üstün nitelikli personeliyle, sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla, milletinin hizmetinde, yüce Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık hedefine doğru ilerlemeye devam edecektir." CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum da yaptığı açıklamada, törene ilk defa katıldığını belirterek, "1930'da olmuş bir olayın 80. yılını yaşıyoruz ve aynı şeylerin bugün farklı boyutlarda ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun gerçek göstergelerini bugün görüyoruz. Bu yüzden Kubilay törenlerine katılmak halen önem taşıyor. Kimileri paranoya dese de biz bunun paranoya değil, gerçek olduğunu düşünüyoruz. 80. yılında aynı tehlikeyi yaşıyorsa hala, burada CHP, halk ve bizler varız. Burada yüzde 42 ve onun üzerine katılacak kitleler var" diye konuştu. DSP Genel Başkanı Masum Türker ise yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: "Cemaatlerin, tarikatların öne çıkmaya cüret ettiği günümüzde, 23 Aralık 1930'da, Menemen'de, yedek subaylığını yaparken, Cumhuriyet rejimine karşı çıkan, şeriat isteyenlerin karşısına büyük bir yüreklilikle çıkan ve şehit olan Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı, vefatının 80. yılında saygıyla ve minnetle anıyoruz. Asteğmen Kubilay'ın sahip çıktığı ve uğrunda şehit olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak, başta her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ve DSP'nin görevidir."