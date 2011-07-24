-ŞEHİT ASKERLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ DİYARBAKIR (A.A) - 24.07.2011 - Mardin'in Ömerli ilçesinde, teröristlerin kurduğu pusu sonucu şehit olan 2 astsubay ve 1 uzman çavuşun cenazeleri, Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Mardin'in Ömerli ilçesi İkipınar köyünde davet edildikleri evde akşam yemeğini yedikten sonra karakola gitmek isterken teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Astsubay Başçavuş Erhan Gül (Gaziantep) ve Astsubay Başçavuş Sadık Güllü (Kırıkkale) ile Uzman Çavuş Ali Öztürk'ün (Gaziantep), cenazeleri, Diyarbakır Asker Hastanesi bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Basın mensuplarının alınmadığı törene, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Mardin Valisi Turhan Ayvaz, askeri ve sivil erkan katıldı. Şehit olan Astsubay Başçavuş Erhan Gül'ün tayininin çıktığı ve yeni görev yerine gitmek için hazırlık yaptığı bildirildi. Gül'ün, eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu Gaziantep Nurdağı'daki ailesinin yanına gönderdiği ve yarın ilişiğini keserek ailesinin yanına, oradan da yeni görev yerine gitmeye hazırlandığı kaydedildi.