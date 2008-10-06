Şehit askerler için vefat ilanı

AFP: 2 askerin cesedi PKK'da

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Sınır Karakolu'na terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan 15 asker için Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı personeli bir gazeteye ayrı ayrı vefat ilanı verdi.İlanlarda, şehit olan askerlerin fotoğraf ve isimlerine yer verilerek, ''3 Ekim 2008 günü şehit olmuşlardır. Silah arkadaşlarımızı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Merhumlara Tanrı'dan rahmet, yüce milletimize, kederli ailelerine ve silah arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz'' denildi.