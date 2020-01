Şehit askerin birliğine uğurlanırken son görüntüleri yürek dağladı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- HAKKARİ\'de PKK\'lı teröristlerin geçen cumartesi günü üs bölgesine ağır silahlarla düzenlediği saldırıda şehit olan sözleşmeli er Sercan Fidan\'ın kız arkadaşı Tuğba Selen\'in, sosyal medya hesabında sevgilisini ilk görev yeri olan birliğine uğurladığı sırada çektiği görüntüler ortaya çıktı. Şehit Fidan\'ın, uğurlama sırasında gözyaşı döken kız arkadaşına sarılıp, teselli etmeye çalıştığı görüldü.

Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nin Tekeli Köyü\'nde bulunan 2 bin 867 rakımlı üs bölgesine PKK\'lı teröristlerin Kuzey Irak tarafından havan, roket ve doçkalı düzenlediği saldırıda sözleşmeli er Sercan Fidan şehit oldu. Şehit Fidan, pazar günü memleketi Edirne\'nin Meriç İlçesi Küplü Beldesi\'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Sözleşmeli er olarak Nisan ayında askerlik görevine başlayan şehit Sercan Fidan\'ın ilk görev yeri olan birliğine uğurlanırken çekilen görüntüleri kız arkadaşı Tuğba Selen\'ın sosyal medya hesabında yayınladığı ortaya çıktı. 25 Nisan\'da Edirne Otogar\'ında Tuğba Selen ile arkadaşlarının uğurladığı görüntülerde şehit Fidan\'ın gözyaşı döken sevgilisini sarılıp teselli ettiği görülüyor.

Duygusal bir şarkıyla paylaşılan görüntülerde Tuğba Selen, \"Can dostum. Ne zormuş meğer sevdiğin insani uzağa göndermek. Ömrümden değil 1 gün, 1 asır gitti. Ama bize değer diyorum, biraz sabır. Rabbim tırnağına taş değdirmesin. Gelecek güzel günlerimizi hayatımızı düşünerek sabredeceğim. Bugünlere, biliyorum sana da zor hem de çok zor geldi ama diyorum ya, \'Bize değer can yoldaşım\'. O kadar sabır lazım ki bize Rabbim yanımızda olur inşallah. Rabbime emanetsin bir tanem. Seni çok seviyorum askerim\" diye yazdığı görüldü.

Tuğba Selen\'e arkadaşları çok sayıda kişi duygusal veda videoyu izleyip yorum yaparak başsağlığı diledi. Tuğba Selen, sevgilisinin şehit olmasından sonra sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, \"Sevdin mi dünyalık değil, ahretlik seveceksin! Mahşer günü sevdiğinin elinden tutup Allah\'a yürüyeceksin\" yazılı fotoğrafı paylaşıp şunları yazdı:

\"Sercan\'ım beni bıraktın gittin yaktın beni Sercan\'ım. Ölenle ölünmez lafı dünyanın en saçma lafı dayanamıyorum. İzne gelecektin son kez dokunamadım sana neden bıraktın beni. Seni çok seviyorum kalbim dünyam her şeyim. Mekanın cennet olsun paşam rahat uyu şehidim.\"

Şehit Sercan Fidan\'ın sosyal paylaşım sayfasında, silah arkadaşları komutanları tarafından uzun namlulu silahla ateş eğitimi aldığı sırada çekilmiş görüntüsü paylaşılarak, \'Kanın yerde kalmayacak\' şeklinde mesajlar yazdığı görüldü.



