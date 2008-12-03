Şehit askerin adı okulda yaşayacak

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Merkez İlköğretim Okuluna, geçen yıl teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Mikdat Sümer'in adı verildi.



Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, Gölbaşı Merkez İlköğretim Okulunun isminin, ''Şehit Asker Mikdat Sümer'' olarak değiştirilmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı.



Vali Sodan, törende yaptığı konuşmada, insan için hayatın en önemli değer olduğunu ifade ederek, vatanı savunmak için girdiği silahlı çatışmada teröristlerce şehit edilen askerin isminin bir okula verilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.



Devletin şehit adlarının değişik kurum ve kuruluşlara verilerek ölümsüzleştirilmesine destek olduğunu ifade eden Sodan, okulun isminin değiştirilmesini Valilik olarak uygun gördüklerini, bunun bir anlamda şehit ailesi için de teselli olacağını kaydetti. Gölbaşı Kaymakamı Bünyamin Yıldız ise vatanı için en büyük fedakarlığı yapan şehidin isminin bir okula verilmesi ile şehide vefa borcunun kısmen ödenmiş olduğunu belirtti.



Piyade Onbaşı Mikdat Sümer'i hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getiren Yıldız, ''Mikdat Sümer, sen ulaşılması güç olan en büyük makam şehitlik makamına ulaştın ve ölümsüzleştin. Bizimle birliktesin. Ülkemize ve siz şehitlerimize hep vefalı olacağız'' dedi. Şehit asker Mikdat Sümer'in babası Bekir Sümer ise oğlunun isminin bir okula verilmesinin kendileri için büyük bir onur olduğunu dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından, şehit asker Mikdat Sümer'in hayatı

anlatıldı. Daha sonra ise Mikdat Sümer İlköğretim Okuluna yapılan bilgisayar laboratuvarının açılışı yapıldı. Törene, Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, Milli Eğitim Müdürü Hasan Alaköse, şehit askerin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Okula ismi verilen Piyade Onbaşı Mikdat Sümer, vatani görevini yaparken, 8 Nisan 2007 tarihinde, Bingöl'ün Kızılmescit Vadisi mevkisinde, terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olmuştu.

