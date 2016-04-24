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Şehit asker ve polisler terfi almayı sürdürecek

Erdoğan: Bizim şehidimizin kanı yerde kalamaz, kalmayacak

24 Nisan 2016 10:42

 

Şehit aileleri için yeni bir düzenlemeye gideceklerini belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şehit asker ve polisler terfi almayı sürdürecek” açıklaması yaptı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ettiği çocukların terörle mücadele konusunda soruları üzerine mücadelenin yoğun bir operasyon dizisiyle devam ettiğini, milletin huzuru, refahı için bu terörle, teröristlerle sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bizim şehidimizin kanı yerde kalamaz, kalmayacak. Onun için de bu mücadelenin devamı gerekiyor, Bu operasyonlar sürerken, diğer taraftan şehitlerimize ve gazilerimize devletimizin aldığı bir dizi yardımlar paketi var. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın TOKİ eliyle orada yerel mimariye de uygun konut yapımları başlıyor, bu konutlarla orada mağdur olan tüm ailelere konut inşallah verilmiş olacak.”
 

Terfi düzenlemesi


“Bunların yanı sıra şehit ailelerin mağduriyetlerin giderilmesi noktasında atılan adımlar var. Hatta şehitlerimizin, gerek asker gerek polis, bu noktada bir şey de, denklerinin alabileceği terfiler neyse o terfileri de şehidimiz gıyabında almaya devam edecektir. Eğer albaylığa kadar çıkacaksa, yarbay, binbaşı buralara kadar çıkacaksa, buraya kadar yine çıkacaktır, yine bu terfisini alacaktır, tüm özlük haklarıyla beraber. Aynı şey polis için de geçerlidir, onlarda da yine böyle bir terfi noktasında, terfi alacaksa, bu terfisini almaya yine devam edecektir.”

 

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