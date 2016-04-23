Saray'daki 23 Nisan kabulünde şehit çocuğu gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocukları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı. Külliye'ye giden çocukların arasında yer alan bir şehit çocuğu ise gözyaşlarını tutamadı.

Buluşmaya katılan çocuklar kendilerini tanıtırken, Çorum'dan gelen Necip Can isimli bir şehit çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğu ve Güneydoğu illerinde devam eden terör operasyonları hakkında soru sorarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Araya giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu teröristlerle ilgili mücadelemiz yoğun bir operasyon dizisiyle devam ediyor. Biz bu terörü teröristleri milletimizin huzuru, refahı için sonuna kadar mücadele ederek devam edeceğiz. Bizim şehidimizin kanı yerde kalmaz, kalamaz. O yüzden bu mücadelenin devamı geliyor. özellikle Güneydoğu bölgesi başta olmak üzere, bir taraftan operasyonlar devam ederken, bir taraftan da şehit ve gazilerimize yönelik devletimizin aldığı bir dizi yardımlar paketi var. Bunlar içinde konut edinmeden tutunuz, konutların yeniden inşasına yönelik birçok bakanlığımızın çalışmaları var. Şehitlerimiz bize emanettir. Onların aileleri, çocuklarını açıkta bırakamayız."