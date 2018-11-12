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Şehit asker Melih Sancar'ın cenazesi doğduğu eve de getirildi

 Mehmet İlkay ÖZER -Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) HAKKARİ  şehidi Piyade Topçu Er Melih Sancar'ın cenazesi babaevinde alınan helalliğin ardından doğup büyüdüğü Zeytinburnu'ndaki eve getirildi

12 Kasım 2018 17:40

 Mehmet İlkay ÖZER -Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) HAKKARİ  şehidi Piyade Topçu Er Melih Sancar\'ın cenazesi babaevinde alınan helalliğin ardından doğup büyüdüğü Zeytinburnu\'ndaki eve getirildi. Şehit asker için burada da helallik alındı.
Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar Köyü Süngü Tepe Üs Bölgesindeki karakolda yapılan eğitim sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Topçu Er Melih Sancar\'ın cenazesi Avcılar\'daki babaevinden alınarak Merkezefendi Mahallesi G67 Sokakta bulunan doğup büyüdüğü eve getirildi. Şehidin evi ve sokağı Türk Bayrakları ile donatıldı. Burada şehit asker için dualar okundu. Helallik alındı. Aile yakınları taziyeleri kabul ederken şehidin ağabeyi Semih Sancar kardeşinin parkasını giyip şapkasını taktı. Baba Müslüm Sancar taziyeleri kabul etti. Şehit asker Melih Sancar Ataköy 5\'inci kısım Camii\'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

(FOTOĞRAF)

 

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