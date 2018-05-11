Şehit annesi Nihal Olçok annelere duygusal anlar yaşattı

İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT Belediyesi Anneler Günü’ne özel “Cennet Anaların Ayakları Altındadır” konulu bir panel düzenledi. Panele katılan 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok’un eşi, Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok’un konuşması annelere duygusal anlar yaşattı.

Nihal Olçuk’un eşinin adının verildiği şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin yanı sıra çok sayıda anne ve anne adayları katıldı.

“ABDULLAH’IN ŞEHİT OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİMDE 60 YAŞIMA GİRDİM”

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok,”Oğlumun şehit olduğunu öğrendiğimde 38 yaşındaydım. Abdullah’ın yaşını da aldım. 60 yaşına girdim. Acı insanı büyütür. Ama eğer bunu yaşarsak. Bu olaylardan sonra mürşidime gittim. \'Nasıl olacak, nasıl dayanacağım\' dedim. \'Hayrihi ve Hayrihi iman edeceksin\' dedi. Ben de Hayrihi ve Hayrihi iman etmeyi öğrendim. Allah’tan şer gelmez. Sadece bize uymadığı için şer gibi görünür. Sadece biraz beklemek, sabretmek, tevekkül etmek ve durmak gerek” dedi.

“BU ÜLKE İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR”

Tüm annelerin gününü kutlayan ve kürsüde annesine yazdığı şiiri seslendiren Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe,”Hayat devam ediyor. Şehitlerimiz olacak ama bu ülke ilelebet payidar kalacaktır. Bizim olacak. Barış içinde yaşama düşüncesinde olan bir topluluğuz. Bunu dünyaya öğretmemiz lazım” diye konuştu.

“103’ÜNCÜ TÜP BEBEĞİMİZ DE DÜNYAYA GELDİ”

Kadınlara yoğun olarak hizmet eden bir belediye olduğunu söyleyen Alatepe, ”\'Yüzler gülüyor\' dedik. 103’üncü tüp bebeğimiz de dünyaya geldi. Dolayısıyla 100’ ü aşkın 20 yılı geçmiş evlat sahibi olamamış insanımızın da yüzü bu sayede güldü. Bunu da devam ettireceğiz. Niyetimiz insana hizmet etmektir” dedi.

Nihal Olçok, yazdığı Şehit Oğlu Şehit kitabını Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’ye imzalayarak hediye etti.

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