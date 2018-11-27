Şehit Albay Şaylan ve Astsubay Bekli son yolculuklarına uğurlandı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- İSTANBUL\'un Sancaktepe ilçesinde dün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ve Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli, memleketleri Ankara\'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

İstanbul Sancaktepe\'de dün eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli\'nin cenazeleri İstanbul\'da düzenlenen törenin ardından memleketleri Ankara\'ya getirildi. Şehit Şaylan ve Bekli için ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuvvet Komutanları, şehitlerin aileleri ile çok sayıda kişi katıldı.

EŞİNİ ASKERİ PARKAYLA UĞURLADI

Şehit Şaylan ve Bekli için ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından şehitlerin tabutları top arabasına konuldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Fatma Betül Sayan Kaya, tören geçişi sırasında gözyaşı döken şehit yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Törene askeri pilot montuyla katılan Şehit Emre Vahit Bekli\'nin kardeşi Eren Bekli, ağabeyini asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı. Törende, askeri parka giyen Şehit Bekli\'nin eşi Emine Bekli ise cenaze aracının geçişi sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ve Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli\'nin cenazeleri, törenin ardından Cebeci Askeri Şehitliği\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



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