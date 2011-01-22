-ŞEHİT ALBAY ÖZDEN'İN SORUŞTURMA EVRAKLARI İSTENDİ İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasında mahkeme heyeti, Albay Rıdvan Özden'in şehit edilmesine ilişkin soruşturma evrakı ile eklerinin bir suretinin Mardin ve Diyarbakır cumhuriyet başsavcılıklarından istenmesine karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin ara kararlar, üye hakim Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Hüseyin Nazlıkul'un 23-28 Şubat 2011 tarihleri arasında yurtdışına çıkış yasağının geçici olarak kaldırılmasına karar verdi. Tutuklu sanık Hasan Atilla Uğur'un talebini kabul eden mahkeme heyeti, Albay Rıdvan Özden'in 1985 yılı Ağustos ayında şehit edilmesine ilişkin soruşturma evrakı ile eklerinin bir suretinin Mardin ve Diyarbakır cumhuriyet başsavcılıklarından istenmesini kararlaştırdı. Tutuklu sanıklardan Mustafa Dönmez'in telefonlarının hangi tarihlerden itibaren dinlenmeye başlandığının Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, savunması tamamlanan tutuksuz sanık emekli Albay Arif Doğan'ın da duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Doğan'a ait olduğu anlaşılan 3 ayrı cep telefonunun 2000 yılı başı ile iddianamenin düzenlenme tarihi arasındaki döneme ait ayrıntılı HTS raporunun da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından istenmesine karar verdi. Heyet, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı, özel yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcıvekilliği ve Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılmasını kararlaştırarak, sanık Doğan ile ilgili açılan soruşturma ve kovuşturma olup olmadığının sorulmasına, varsa buna ilişkin iddianame, görevsizlik kararı, birleştirme karar örnekleri gibi evrakın istenmesine hükmetti. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığına da müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, Arif Doğan'ın beyanı dikkate alındığında, 1981-1983 yılları arasında görev yaptığı sırada hakkında açılmış ve karara bağlanmış dava örneğinin gönderilmesinin istenmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mehmet Şener Eruygur ile ilgili olarak gelen yazıda, yalnızca Eruygur'un karargah dışı programlarının gönderildiğini belirterek, yeniden aynı Komutanlığa müzekkere yazılıp, Jandarma Genel Komutanının 2003-2004 yıllarındaki karargah içi ve dışı tüm programlarını kapsayan faaliyet programlarının gönderilmesinin istenmesine karar verdi. İki yılı aşkın süredir tutuklu olan ve bu duruşmada tahliyesine karar verilen Özel Harekat polisi Yaşar Oğuz Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, diğer 26 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 14 Şubat'a erteledi. Bu arada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, daha önceki celselerde olduğu gibi Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesi yönünde karşı oy kullandığı görüldü.