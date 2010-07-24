Şehit ailesinin evi yenilendi...

T24 -

Şırnak kırsalında, geçen 29 Mayıs'ta, PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Er Muhammet Özbek'in Denizli'nin Çameli İlçesi'ne bağlı Kirazlıyayla Köyü'ndeki ailesinin evi onarımdan geçirilip, eşyaları yenilendi.Şehit Piyade Er 20 yaşındaki Muhammet Özbek'in ailesine, devletin şefkatli eli uzanmaya devam ediyor. Özbek Ailesi'nin Çameli İlçesi'ne bağlı Kirazlıyayla Köyü'ndeki evi Denizli Valiliği gözetiminde Çameli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaklaşık 12 bin TL harcanarak bakım ve onarımdan geçirildi ve ev eşyaları yenilendi.5 çocuklu Özbek Ailesi'ne ilk olarak para ve gıda yardımı yapılmıştı. Ardından yaşadıkları harabe görünümdeki evin içi ve dışı sıvanarak boyandı. Mutfak yenilendi. Aile yeni ev eşyaları da alındı. Şehit Muhammet Özbek'in babası Ramazan Özbek, devletin kendilerine sahip çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Devletimiz bizlere sahip çıkarak her türlü yardımı yapıyor. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.