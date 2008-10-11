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Yaşam

Şehit ailesine polisten dayak

Diyarbakır’da, polis servisine saldırıda şehit olan Ramazan Tavşancı'nın yakınları, İstanbul'da polislerden dayak yedi.

11 Ekim 2008 03:00

Diyarbakır’da, PKK’lı teröristlerin servis minibüsüne düzenlediği hain pusuda, 4 aylık hamile eşi Seda’yı kurşunlardan korumak isterken, şehit düşen polis memuru Ramazan Tavşancı’nın ailesi bir haftada ikinci büyük acıyı yaşadı. Tavşancı’nın şehitlikte fenalaşan kardeşi Sami’yi hastaneye yetiştirmek isteyen yakınları polis memurlarının saldırısına uğradı. Üzücü olay şöyle gelişti:

13 yıllık polis memuru Ramazan Tavşancı (34) ile 4 aylık hamile eşi ve meslektaşı Seda, servis otobüsüyle evlerine dönerken PKK’lı teröristlerin otomatik tüfeklerle açtıkları çapraz ateşin ortasında kaldı. Silah seslerinin yankılanmasıyla eşini koltuktan aşağı iterek koruyan ve elinde silahıyla şehit olan Tavşancı, önceki gün Edirnekapı Şehitliği’nde resmi devlet töreniyle toprağa verildi.

Eşini kurtardı, kendisi şehit oldu

Acısına dayanamadı

Eşi kucağında can veren acılı eş Seda, 6 yaşındaki oğlu Çağrı, Tavşancı’nın ağabeyleri Niyazi ve Sami, dün Edirnekapı Şehitliği’ne gelerek, önceki gün toprağa verdikleri şehitleri için dua etti. Acının büyüklüğüne dayanmayan ağabey Sami Tavşancı, bu sırada aniden kardeşinin mezarının üstüne kapaklanarak, fenalık geçirdi. Sami Tavşancı’nın mezarın üzerine yığılmasıyla paniğe kapılan Tavşancı ailesi, ikinci bir ölümle karşılaşmamak için hemen hastanenin yolunu tuttu. 

Yanlış yola girdiler 

Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün arkasında bulunan hastanenin önüne doğru ilerlerken, yanlış yola girdiklerini fark eden Tavşancı ailesi otomobille geri geri giderken, arkalarında bulunan 34 TH 994 plakalı sivil otomobildeki 3 polisle tartışmaya başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasının tam da önünde yaşanan tartışmaya, kısa bir süre içinde 4 trafik polisi de katıldı. Tartışmada kısa bir süre sonra yumruklar konuşmaya başladı.


Küfür edip saldırdılar

Yediği dayak sonucu iki gözünün altında da morluklar ve darp izleri oluşan acılı ağabey Niyazi Tavşancı, “Hastamız olduğunu, hastaneye yetiştirmeye çalıştığımızı söylememize rağmen 4 resmi trafik polisi ve 3 sivil bize saldırdı. Şehit yakını olduğumuzu söyledik. Aldırmadılar. Küfür ettiler, polisiz, vatanseveriz diye geçinen insanlar bunlar. İki gözüm de morardı. Yüreğimdeki acıya bir de bu eklendi” dedi.

Ramazan boşuna mı öldü 

Şehit kardeşinin mezarında fenalık geçiren ve hastane yolunda polisten dayak yediklerini belirten diğer kardeş Sami Tavşancı ise “Önceki gün ağabeyimi ellerimle toprağa verdim. Baygın halde polisten dayak yiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Kardeşim boşuna mı öldü” diye konuştu.

Kaç kişiydi sayamadım 

Kavga sırasında yüzünden yaralanan Tavşancı ailesinin bir yakını da “Kaç kişi olduklarını sayamadım. 15’e yakın sivil ve resmi polis vardı. Ben şehidimi boşuna mı toprağa verdim” dedi. Sami Tavşancı’ya, 29 Mayıs Hastanesi’nde ayakta tedavi yapıldı.

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