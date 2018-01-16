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Şehit ailesine Devlet Övünç madalyası

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- DİYARBAKIR-Bingöl karayolunda yol kesen PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Latif Adıgüzel’in ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 'Devlet Övünç Madalyası' Nevşehir Vali

16 Ocak 2018 17:37

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- DİYARBAKIR-Bingöl karayolunda yol kesen PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Latif Adıgüzel’in ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı \'Devlet Övünç Madalyası\' Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından teslim edildi.
Vali İlhami Aktaş’ın Acıgöl İlçesindeki şehit ailesine yaptığı ziyarete Acıgöl Kaymakam Vekili Ömer Tuğrul Kundakçı, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener de eşlik etti. Vali Aktaş, “Aziz şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleri olan anne ve babaları, eş ve çocukları ile bu kutsal görev sırasında yaralanıp gazi olan vatandaşlarımıza sahip çıkılması, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özellikle son yıllarda devletimiz tarafından önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır” dedi.
Vatanı için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizin emanetlerine her zaman sahip çıktıklarını vurgulayan Vali Aktaş, şöyle devam etti:
\"Üstün görev anlayışı içinde feragat, fedakârlık ve başarı dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek, şehit olan Uzman Çavuş Latif Adıgüzel’e ithafen devlet övünç madalyasını sizlere takdim ediyorum.\"
Vali Aktaş, \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\'nı Şehit Uzman Çavuş Latif Adıgüzel’in annesi Hatice ve babası Mustafa Adıgüzel’e teslim etti.

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