-Şehit ailesine "Şehadet Belgesi" ÇORUM (A.A) - 30.08.2011 - Çorum Valisi Nurullah Çakır, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Uzman Çavuş Satılmış Sadi Akbay'ın ailesini ziyaret ederek, aileye askerin şehadet belgesini teslim etti. Vali Çakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Ramazan Bayramı dolayısıyla ilk olarak Çorum Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlerin mezarına kırmızı karanfil bırakan Çakır, 27 Temmuz'da Nurhak'ta askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Uzman Çavuş Akbay'ın mezarını ziyaret eden anne Seyhan Akbay'ı teselli etti. İl Müftüsü Mehmet Aşık da acılı anneye sabır dileyerek dua etti. Terörün artık bitmesi dileğinde bulunan Aşık, ''Vatani görevini yapan gençlerimizi alnından vuran düşmanlarımızın Allah'ın ''Kahhar'' ismiyle kahrolmasını diliyoruz. Bu acı günlerin sona ermesini, gerekli hayırlı tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Millet olarak bizi birbirimize düşürmek isteyenlere Allah fırsat vermesin'' dedi. Vali Çakır, daha sonra şehit uzman çavuşun Bahçelievler mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret ederek, anne Seyhan Akbay'a şehit uzman çavuşun şehadet belgesini teslim etti. Gözü yaşlı anneyle sohbet eden Çakır, devletin terörle mücadele konusunda gerekli özveriyi gösterdiğini, birlik ve beraberliği bozmak isteyenlere hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceğini dile getirdi. Anne Akbay ise, ''Şehitler ekranlarda veriliyor. Operasyonlarda ne kadar terörist öldürüldü, bilmek istiyoruz. Neden onları da göstermiyorlar?'' dedi. Vali Çakır, devletin nezaket sahibi olduğunu belirterek, ''Dikkat ederseniz açıklamalarda 'terörist öldürüldü' ifadesi yer almaz, 'etkisiz hale getirildi' denir. Aslında bu da bizim millet olarak ne kadar nezaket ve insanlık sahibi olduğumuzun göstergesidir'' diye konuştu.