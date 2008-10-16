Şehit ailesi Meclis'te isyan etti

Erdoğan'ın oğlu şehit olsa, terör bir günde biter

Siirt-Şirvan karayoluna PKK’lı teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu 2007 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serbülent Yalçın’ın anne ve babası Meclis’te isyan etti. Diğer çocuklarına iş bulmak için Meclis’e geldiklerini ancak bütün kapıların yüzlerine kapandığını belirten anne Meliha Yalçın sinir krizi geçirirken, baba Ali Yalçın da “dert anlatmaya çalışıyoruz, sadece başınız sağolsun deyip gönderiyorlar. Çocuğumuz sizler için öldü” diye isyan etti.Meclis, şehit ailesinin isyanına da sahne oldu. Siirt-Şirvan karayoluna PKK’lı teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu 2007 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serbülent Yalçın’ın anne ve babası Meclis’e gelerek diğer çocuklarına iş bulmak için milletvekilleri ile görüşmek istedi. Meclis’te umduğunu bulamayan şehit ailesi, polisin de kendilerini beklememeleri konusunda uyarması üzerine tepki gösterdi. Anne Meliha Yalçın sinir krizi geçirerek ağlarken, bağırsak kanseri olduğunu söyleyen baba Ali Yalçın da şunları söyledi:“Benim oğlum sizler için öldü ama sadece bir başınız sağolsun deyip gönderiyorlar. Biz şehit ailesiyiz. Oğlumuzu verdik ama kimse bize el uzatmıyor. Dert anlatmaya çalışıyoruz, bizim çocuğumuz sizler için öldü. Sağlık memuru olan kızıma iş bulmaya çalışıyorum. İlgilenen olmayınca sinirlerimiz boşaldı. Bizim sesimizi duyun. Kırıkkale’den çıkıp geldik ama kimseyi bulamıyoruz..”Şehit ailesi daha sonra polisler tarafından Meclis'ten bir ekip otosuyla uzaklaştırıldı.