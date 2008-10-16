T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şehit ailesi Meclis'te isyan etti

2007'de şehit olan jandarma uzman çavuş Serbülent Yalçın’ın anne ve babası Meclis’te kimse ilgilenmeyince isyan etti. Baba Ali Yalçın, 'Çocuğumuz sizler için &o

16 Ekim 2008 03:00

Siirt-Şirvan karayoluna PKK’lı teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu 2007 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serbülent Yalçın’ın anne ve babası Meclis’te isyan etti. Diğer çocuklarına iş bulmak için Meclis’e geldiklerini ancak bütün kapıların yüzlerine kapandığını belirten anne Meliha Yalçın sinir krizi geçirirken, baba Ali Yalçın da “dert anlatmaya çalışıyoruz, sadece başınız sağolsun deyip gönderiyorlar. Çocuğumuz sizler için öldü” diye isyan etti.

Meclis, şehit ailesinin isyanına da sahne oldu. Siirt-Şirvan karayoluna PKK’lı teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu 2007 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serbülent Yalçın’ın anne ve babası Meclis’e gelerek diğer çocuklarına iş bulmak için milletvekilleri ile görüşmek istedi. Meclis’te umduğunu bulamayan şehit ailesi, polisin de kendilerini beklememeleri konusunda uyarması üzerine tepki gösterdi. Anne Meliha Yalçın sinir krizi geçirerek ağlarken, bağırsak kanseri olduğunu söyleyen baba Ali Yalçın da şunları söyledi: 

Erdoğan'ın oğlu şehit olsa, terör bir günde biter

“Benim oğlum sizler için öldü ama sadece bir başınız sağolsun deyip gönderiyorlar. Biz şehit ailesiyiz. Oğlumuzu verdik ama kimse bize el uzatmıyor. Dert anlatmaya çalışıyoruz, bizim çocuğumuz sizler için öldü. Sağlık memuru olan kızıma iş bulmaya çalışıyorum. İlgilenen olmayınca sinirlerimiz boşaldı. Bizim sesimizi duyun. Kırıkkale’den çıkıp geldik ama kimseyi bulamıyoruz..”
Şehit ailesi daha sonra polisler tarafından Meclis'ten bir ekip otosuyla uzaklaştırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24