Şehit ailesi kimlere hakkını helal etmedi?

Bursa'da, 3 yıl önce Asteğmen Zeki Burak Okay'ın vatani görevini yaparken PKK'lılar tarafından şehit edilmesine isyan edip "Hakkımızı helal etmiyoruz" diyen Okay Ailesi, çocuklarının ölüm yıldönümünde gazetelere yine "Hakkımızı helal etmiyoruz" diyerek mevlit ve şehitlikte anma ilanı verdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Köprülü Jandarma Tabur Komutanlığı'na 1 Eylül 2006 tarihinde yapılan PKK saldırısında şehit düşen Asteğmen Zeki Burak Okay'ın ailesi, üçüncü yıldönümünde oğullarını andı.

Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun olan, askere gitmeden 5 ay önce nişanlanan oğulları Zeki Burak Okay için Neriman ve Sezai Okay çifti, Bursa'daki yerel gazeteye ilan verdi.

Okay çifti çocuklarının ölüm yıldönümünde yakınlarını bugün saat 11.00'de mezarı başında anmaya ve akşam da İhsaniye Camii'nde okunacak mevlide davet etti.

Neriman ve Sezai Okay imzalı ilanda, İhsaniye Camii'nde saat 20.15'te okunacak mevlit davetinin yanı sıra yine 'Hakkımızı helal etmiyoruz' denildi. Şehit Asteğmen Zeki Burak Okay'ın fotoğrafının da yer aldığı ilanda şöyle denildi:

"1 Eylül 2006 tarihinde Hakkari/Çukurca- Köprülü Sınır Taburu'nda Asteğmen olarak görevli iken, susuz üst bölgesinde takımı ile gece nöbeti sırasında PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen biricik oğlumuz, yavrumuz, kuzumuz Zeki Burak Okay'ı kaybetmiştik. Ölümünün ardından da şunları söylemiştik: HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ!

Hakkımızı helal ekmediklerimiz:

1- Ülkemizi bölüp parçalamaya çalışanlar.

2- Şehit kanları ile sulanan bu vatan topraklarını ona buna satanlar.

3- Yetim hakkı yiyenler.

4- Sudan sebeplen çocuklarını askere göndermeyenler.

Ölünceye kadar ve öldükten sonra da helal etmeyeceğiz. Yavrumuzun ölümünün 3'üncü yılı mevlidinde sizleri de aramızda görmek istiyoruz."

Şehitlikteki törenle anıldı

Şehit Asteğmen Zeki Burak Okay bugün Pınarbaşı Şehitliği'ne ölüm yıldönümünde törenle anıldı. Şehidin annesi Neriman Okay'ın dayanamadığını söyleyerek gelmediği anma törenine babası Sezai Okay ile akrabaları ve arkadaşları katıldı.

Şehit oğlunun mezarı başında bir konuşma yapan Sezai Okay, "Son günlerde 'Kürt açılımı' daha sonra 'Demokratik açılım' ile en sonunda 'Milli birlik açılımı' adında açılım öne sürüyorlar. Bu çocuğumuzun yediği kurşun gibi ağır geldi. Hepimize kurşun atıyorlar. Madem birlik olacaktık neden bizim çocuklarımız öldü. Kolu ve bacağı koptu. Çocuğumu o zaman geri istiyorum. Kürt, Çerkez ve Arnavut hep beraber yaşamıyor muyuz? Kürt sorunu değil PKK sorunu var. Şehit aileleri olarak 'Kürt açılımına' karşıyız. Biz, 'Hakkımızı helal etmiyoruz' demiştik. Vatanı bölmeye çalışanlar, sudan sebeple çocuğunu askere göndermeyenlere bunu tekrar söylüyoruz" dedi.

Sezai Okay, şehitlikten ayrılırken kendisini cep telefonuyla arayan ve 'Paşam' dediği bir askeri yetkiliye, "Bugün Dünya Barış Günü. Oğlumu da böyle bir günde şehit düşürdüler. Burada yaptığım konuşmada aklınızdan geçen tüm duyguları sivil olarak dile getirdim. Ülke çocuklarımız için bağırıp çağırdım. Atatürk olsaydı böyle olmazdı" dedi.

Erdoğan'ın aileyi aramaması

sorun olmuştu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Köprülü Jandarma Tabur Komutanlığı'na 1 Eylül 2006 tarihinde yapılan PKK saldırısında Asteğmen Zeki Burak Okay şehit düşmüştü.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisi olarak mezun olan ve askere gitmeden 5 ay önce nişanlanan Zeki Burak Okay'ın şehit düştüğü haberinin verilmesi için ailesi, tatil yaptıkları Altınoluk'tan kapıcı tarafından 'Evinize hırsız girdi. Hemen gelin' denilerek çağrılmıştı.

Olayı öğrenince sinir krizleri geçiren anne Neriman Okay, "Oğlumu ne idüğü belirsiz savaş denilen bir olayın içine soktular. O şehit olmadı. Vatan sağ olsun demeyeceğiz" diyerek isyan etmişti.

Neriman Okay, cenaze töreninde de "Oğlumu bisiklete bindirmedim ben, kaza yapıp, ölür diye. Devlet okullarında okutmadım, döverler diye. Ben oğlumu askere gönderdim. Ben onu öldürün diye mi verdim? Ben oğlumu ölmesi için askere göndermedim. Artık bunun hesabı sorulsun. Bizim çocuklarımız doğuya gidiyor. Önce Bilal gitsin, Doğu'da savaşsın" demişti.

"Bunu mu dinleyeceğim"

Bursa'da aynı gün iki şehidin cenazesi toprağa verilmiş, Başbakan Erdoğan, diğer şehidin ailesini arayıp başsağlığı dilerken, Okay Ailesi'ne telefon açmamıştı.

Erdoğan daha sonra katıldığı bir televizyon programında, telefon açmamasının nedenini ailenin cenaze töreninde gösterdiği tepkiye bağlamış ve "Medyamızdan şikayetçiyim. Bilerek veya bilmeyerek bu işi farklı bir yöne çekme gayretleriş, ülkemizde bu havayı doğurur. Geçenlerde bir tanesine telefon açmadım. Bir tanesine açtım. Televizyondaki açıklamalar, komutanın yakasına sarılmalar. Şimdi telefonda aynı durumla ben de karşılaşırsam bunu mu dinleyeceğim ben. Öbürü tam aksine 'Vatanımız sağ olsun. Sizler sağ olun' dedi. Bir taraftan da bana dualar etmeye çalıştı. Biz yan gelip yatmıyoruz ki biz de koşturuyoruz" demişti.