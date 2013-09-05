Şehit ailelerinden valiye tepki: Acımızı paylaşmak yetmez

Şehit Mete Saraç Kışlası'nın hemen yanından kurulan çadırda toplanan şehit ailelerine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Sabahattin Yücel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez, Afyonkarahisar milletvekilleri AKP'li Halil Ürün, CHP'li Ahmet Toptaş ve MHP'li Kemalettin Yılmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve vatandaşlar başsağlığı diledi.Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, 5 Eylül 2012'de meydana gelen patlamada 25 askerin şehit düştüğünü hatırlattı. "Şehitleriniz bizim de şehitlerimizdir" diyen Kumartaşlı, "Acınızı paylaşıyoruz. Sizi burada ağırlamaktan şeref duyuyoruz" dedi.

Bu sırada şehit aileleri, "Acımızı paylaşmak yetmez, 1 yıldır hiçbir gelişme yok. Hiçbir şekilde çocuklarımızın nasıl öldüğü konusunda bilgi verilmedi. Ve halen bu bilinmezle yaşıyoruz" diye tepki gösterdi.

'Valiye hediye getirdik!'

Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposunda incelemelerde bulunmak üzere Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’na gelmiş, Valiliği de ziyaret eden Org. Özel'e burada çeşitli hediyeler sunulmuştu. Hediyelerle ilgili açıklama yapan Vali Balkanlıoğlu 'Tepkilere anlam veremiyorum. Acımız tarifsiz ancak hayat da devam ediyor' demişti.

Patlamada şehit düşen askerlerden Onur Fikret Dülger'in babası Zekai Dülger, "Bu şehrin valisi nerede? Hepimiz geldiğimiz illerden hediyeler getirmiştik. Hepsini bu şehrin valisine verecektik. O hediyeleri gelip almak yürek ister" dedi.

'Suriye ve Mısır'a gösterilen ilgi bize gösterilmiyor'

Şehit aileleri adına konuşan şehit piyade onbaşı Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan, şöyle dedi:

"Bizler şehit aileleri olarak devlet büyüklerinden, Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, bakanlardan, muhalefet partilerinden ve yüce yargımızdan patlamanın sorumlularının bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyoruz. Suriye ve Mısır'a gösterilen ilginin şehit ailelerine ve gazilerimize de gösterilmesini istiyoruz."

Şehitlerinin siyaset konusu edilmesine izin vermediler

MHP Milletvekili Kemalettin Yılmaz ise "Sizin şehitlerinize Başbakan 'kelle' diyor. Biz sizin acınızı paylaşmak için meclisteki MHP ve CHP'li milletvekilleri olarak yoğun çaba sarf ettik. Ama hükümet herhangi bir işlem yapmıyor" diye konuştu.

Yılmaz'ın konuşmasını bölen bazı şehit yakınları, "Siz, milletvekili olarak değil, lütfen insan olarak buraya gelin. Biz acımızı kendi içimizde yaşıyoruz" diye seslendi. Şehit aileleri, daha sonra Yılmaz'la görüşerek şikayetlerini dile getirdi. Törenin ardından Afyonkarahisar Belediyesi tarafından şehit ailelerine yemek verdi. Yemekten sonra Ataköy Deper Sultan Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu, lokum dağıtıldı.