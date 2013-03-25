İzmirli şehit aileleri: Bahçeli'yi Allah'a havale ediyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Bursa mitinginde “Vur de vuralım, öl de ölelim” sloganlarına “Onun da zamanı gelecek” diye karşılık vermesine şehit ailelerinden sert tepki geldi. Şehit Aileleri Derneği İzmir Şube Başkanı Yavuz Alphan, "30 yıldır akan kanın durmasını istemeyenleri Allah’a havale ediyorum" dedi.

MHP, Diyarbakır’daki Newroz kutlamaları sırasında Abdullah Öcalan’ın mesajlarının okunmasına sert tepki gösterse de şehit ailelerinden çözüm sürecine destek geldi.

Hüseyin İstemil'in Taraf'ta yer alan haberine göre, Şehit Aileleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Yavuz Alphan, kanın durmasını istemeyenleri “Allah’a havale ettiğini” dile getirdi. Bağımsız Ülkücü Hareket Platformu’ndan Adnan Baran ise MHP’nin 50 bin insan başka bir ülkede ölmüş gibi davrandığını belirterek, sorumlu davranılmadığını söyledi. Prof. Dr. Mümtazer Türköne ise, Devlet Bahçeli’nin Bursa mitingi sırasında sarf ettiği sözlerin, sürece karşı çıkan kesimin gazını almaya yönelik olduğunu belirtti.

'Allah’a havale ediyorum'

Şehit Aileleri Derneği İzmir Şube Başkanı Yavuz Alphan, MHP’ye tepki gösterdi. Alphan, kanın durması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek şöyle dedi: “30 yıldır akan kanın durması için, çocukların babasız, kadınların kocasız, annelerin evlatsız kalmaması için süreci destekliyorum. Sürece karşı çıkanları; oy derdiyle, menfaat derdiyle 30 yıldır akan kanın durmasını istemeyenleri Allah’a havale ediyorum. Dernek başkanı olmasaydım daha sert konuşacaktım ama konuşamıyorum. Sürecin sonunda inşallah güzel şeyler olacak.”

Sürece tam destek

Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eski Adana Şube Başkanı Ersin Güluçar da MHP söylemlerinin şehit ailelerini kışkırtmaya yönelik olduğunu söyledi. Barış sürecine destek veren açıklamaları nedeniyle dernekteki görevinden alındığını belirten Güluçar şunları kaydetti: “Daha önce sürece destek amacıyla yaptığım açıklamalardan dolayı genel merkez beni görevden aldı. Bir gazi olarak süreci hâlâ sonuna kadar destekliyorum. MHP’nin söylemleri şehit ailelerini kışkırtmaya yöneliktir. 35 yıl daha mı kan dökülsün istiyorlar. Rehinelerin serbest bırakılması bile barış için çok önemli bir adımdır. Bir gazi olarak âkil adamlar projesinde bana görev verilse seve seve gider çalışırım. Bana göre beni görevden alan zihniyet ile MHP’nin zihniyeti aynı.”

Ülkücüler uymaz

Bağımsız Ülkücü Hareket Platformu kurucularından Adnan Baran da Devlet Bahçeli’yi tribünlere oynamakla suçladı. Baran şöyle konuştu: “Şimdi işin acı tarafı şu ki, Türkiye’yi çok süratli bir şekilde gerilimin ortasına çekmeye çalışıyorlar. Mesela ‘Vur de vuralım, öl de ölelim’ ve ‘Onun da zamanı gelecek’ söylemlerinin bir izahı yoktur. Ne demek istiyorsan onu söyle niye milleti geriyorsun ki. Şimdi Devlet Bahçeli tribünlere oynuyor. İnşallah Bahçeli’nin konuşmaları tehlikeli bir ortam yaratmaz. Sen bir partinin genel başkanısın. Senin hoşuna gitmeyebilir, karşı çıkabilirsin çıkmayabilirsin ama öyle şeyler söylüyorsun ki tabanda çok farklı algılanabilir. Yani ne demek oluyor ‘Onun da zamanı gelecek’ bunu açıklaması gerekiyor. Zamanı neymiş, kimi vuracaklarmış ya da kimi kıracaklarmış? Şimdi bu sözleri söylüyorsun ama burada bu sözler nedeniyle infial olabiliyor. Süreç başladıktan bu yana bir çok arkadaşla görüştüm. Hepsi de kavganın durmasından yana. Bahçeli’nin sözlerine ülkücülerden ancak yüzde 20 destek çıkar.”

MHP ağırlık koymak istiyor

Prof. Dr. Mümtazer Türköne ise, Devlet Bahçeli’nin Bursa mitingi sırasında söylediği sözlerin sürece karşı çıkan kesimin gazını almaya yönelik olduğunu belirterek şöyle konuştu: “MHP şu anda sürece ağırlığını koymak için bir strateji izliyor. Bu makûl bir strateji. Bahçeli’nin Bursa mitinginde söylediklerini şiddet çağrısı olarak değerlendirmediğim gibi sözlerin mevcut gazı almak için sarf edildiğini düşünüyorum.”