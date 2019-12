-ŞEHİT AİLELERİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarlarını ziyaret etmesini eleştirerek, ''Bu vatan ve altı ok uğruna can veren, kan veren, uzuv veren şehitlerin mezarlarını ve şehitliği ziyaret etmeniz gerekirken, Fransa'da eli kanlı katilin ve bölücülerin mezarlarını ziyaret etmeniz kimlerin safında yer aldığınızı ortaya koymaktadır'' dedi. Köse, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: ''Bu vatan ve altı ok uğruna can veren, kan veren, uzuv veren şehitlerin mezarlarını ve şehitliği ziyaret etmeniz gerekirken, Fransa'da eli kanlı katilin ve bölücülerin mezarlarını ziyaret etmeniz kimlerin safında yer aldığınızı ortaya koymaktadır. Biz şehit aileleri ve sağduyulu vatandaşlar olarak, sizleri hiçbir zaman Cebeci Askeri Şehitliği'nde görmedik. Oralarda görmek isterdik. Ülkenin yönetimine talip olanlar, eli kanlı katilin ve bölücülerin mezarlarını ziyaret edip onlardan medet umar duruma geldiler. Yazık oluyor bu Türkiye'ye, yazık oluyor biz şehit aileleri ve gazilere. Şehitlerin ve gazilerin bedduaları sizleri kanlarında boğacaktır. 'Hakkımız sizlere haram olsun' diyoruz.''