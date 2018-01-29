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Şehit aileleri ve gazilerden harekat karşıtı açıklamalara tepki

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- İÇ Anadolu Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği,  Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olumsuz açıklamalarda bululan kurum ve kişilere tepki gösterdi

29 Ocak 2018 17:52

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- İÇ Anadolu Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği,  Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olumsuz açıklamalarda bululan kurum ve kişilere tepki gösterdi.
İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazileri Dernekleri yöneticilerinin ortaklaşa yayınladığı bildiride, şu ifadelere yer verildi:
\'\'Hiçbir ülkenin toprağında gözü olmayan, Türkiye Cumhuriyeti kendi sınırlarını korumak zorundadır. Bu harekata karşı çıkanlara sesleniyoruz; Sizler bu ülkede asker, polis, öğretmen ve bayramda et dağıtımına giden vatandaşlarımız şehit olurken, neden karşı çıkmadınız? PKK ya YPG\'ye neden silah bırakın demediniz? PKK\'ya YPG\'ye sırtını dayayan siyasilere neden karşı çıkmadınız? Silahla, insanları sokağa çağırmakla, hendek kazanlara neden böyle olmaz demediniz? Bizler gazi olurken, şehit olurken neden ses çıkarmadınız? Şimdi ise, neden ABD’nin ve terör örgütlerinin taşeronluğuna terör seviciliğine başladınız. Sizler bizim kanlarımızla kazandığımız Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurlu esnafının verdiği vergiyle maaş alan oda başkanı, profesör, doçent, doktor, mimar, mühendis ve halk sanatçısı olamazsınız. Sizleri kabul etmiyoruz. Bu ülkeden defolun gidin. Madem savaş istemiyorsunuz, taşeronluğunu yaptığınız ABD\'ye seslenin, silah satmaktan vazgeçsin. Ortadoğu’dan defol git deyin. Bizlerin ve bu ülkenin Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunu yoktur. Bin yıldır kardeşçe yaşıyor ve yaşamaya devam edeceğiz. Bizim terör örgütleriyle ve sizin gibi terör taşeronları ile sorunumuz var.\'\'

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