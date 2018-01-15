Şehit aileleri ve gaziler Artvin'de buluştu

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de ‘Gönül Köprüleri’ ve ‘Sevdamız Türkiye’ projeleri kapsamında, Artvin ve Afyonkarahisarlı şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Artvin Valiliği, Alternatif Politikalar Merkezi, Artvin Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği, Afyonkarahisar Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğince, ‘Gönül Köprüleri’ ve ‘Sevdamız Türkiye’ projeleri kapsamında Artvin ve Afyonkarahisarlı şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. DSİ 26’ıncı Bölge Müdürlüğü\'nde düzenlenen programa, şehit aileleri ve gaziler ile Artvin Valisi Ömer Doğanay eşi Esma Doğanay, 22’nci dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Alternatif Politikalar Merkezi Başkanı Mahmut Koçak, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Naim Günal, Afyonkarahisar Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı katıldı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay ise, şehit ve gazi ailelerine devletin ve gönül kapılarının her zaman sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Devlet ve hükümetin tüm olanakları, şehit yakınları ve gazilerimizin emrinde olduğunu belirten Doğanay, şöyle konuştu:

”Canlarını dinimiz, vatanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için feda eden yavrularımızın yakınları olan şehitlerimizin anneleri, babaları, kardeşleri ve aileleri olarak sizleri Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen \'Gönül Köprüleri\' kapsamında Türkiye genelinde devam eden bu anlamlı proje kapsamında ilimizde görmekten ve ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz ve onurluyuz. Afyonkarahisarlı değerli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ilimize hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” dedi.

22’inci dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Alternatif Politikalar Merkezi Başkanı Mahmut Koçak da \'Gönül Köprüleri\' projesi kapsamında şehit ailelerini Artvin\'de bir araya getirdiklerini belirterek, “Bugün Ayfonkarahisaları şehit aileleri ve gazilerimizi Artvinli şehit yakınları gazilerimizle bir araya getirdik. Alternatif Politikalar Merkezi olarak Gönül Köprüleri Projesi kapsamında 6 yıldan beri başta terör mağduru illerimiz olmak üzere Anadolu\'muzun değişik illerinde şehit Ailelerimiz ile bir araya geliyoruz. Bu güzel buluşmalar kapsamında serhad şehir Artvin’deyiz. Başımızın tacı şehit aileleri ve gazilerimizle Artvin’de bizleri en güzel bir şekilde ağırlayan başta Artvin Valimize ve Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Ülkenin tapusunun şehit ve gazi ailelerinde olduğunu belirten Koçak, ”Ülke olarak hep beraber şehitlerimizin emanetlerini hainlere boğdurmayacağımızı bütün dünyanın bilmesini istiyorum. Çanakkale şehitlerimizden başlayarak düne kadar şahadet şerbetini içmiş en son şehidimize kadar onların değerli emanetleri bizlerin emanetleridir. Başımızın tacıdır. En itibarlı ailelerimizdir” diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar\'ın babası Nebi Acar ise, ”Sizler en yakınlarını bu toprağa şehit verenlerin anaları, babaları ve şehit yakınları, sizler uzuvlarınızı koruduğunuz vatanda feda eden gazilerimiz ve gazi yakınlarımız acılarını bir şehit babası olarak bende yürekten paylaşıyorum\" ifadelerini kullandı. Program sonunda şehit ailelilerine ve gazilere plaket takdim edildi ve hediyeler verildi. Etkinlik, Vali Doğanay’ın şehit aileleri ve gaziler onuruna verdiği yemekle sona erdi.

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